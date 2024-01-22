Шесть областей России исторически были заселены украинцами: Зеленский подписал указ

Как отмечается в указе, Россия на протяжении веков систематически совершала и продолжает совершать действия, направленные на уничтожение национальной идентичности, угнетение украинцев, нарушение их прав и свобод, в том числе на исторически населенных землях на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине.

Также Москва нарушает права украинцев на образование на украинском языке и его свободное использование, гражданские, социальные, культурные и религиозные права, право доступа к украиноязычным СМИ, говорится в документе.

Указом поручено Кабмину разработать план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в РФ, в том числе исторически населенных ими землях (на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине).

Кроме того, Украина соберет факты и свидетельства о преступлениях, совершенных против украинцев, проживающих (проживавших) на территориях России, исторически населенных этническими украинцами, о политике принудительной русификации, политических репрессиях и депортациях относительно украинцев, восстановлении и сохранении исторической памяти.

Украинцы в Российской империи

Украинцы веками заселяли территорию Российской империи. В XVI-XVII веках их активная поселенческая деятельность охватила Слобожанщину, Донщину и Кубань. В XVIII-XIX веках украинцы путешествовали в глубь Сибири и на Дальний Восток, расселяясь на свободных землях. Города, созданные украинцами, включали такие населенные пункты, как Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Таганрог и другие.

Кубань стала крупнейшим центром украинского переселения. По данным переписи 1897 г. на этой земле проживало 1,1 миллиона украинцев, что составляло почти 40% общего населения края. Украинцы являлись основной этнической группой на Кубани и составляли наибольшую часть населения городов.

В Курской, Белгородской и Орловской губерниях украинцы составляли значительную часть населения, в некоторых районах даже преобладали.

Также на Дальнем Востоке украинцы определялись среди самых больших этнических групп. В частности, Приморский край, а также Амурская и Иркутская губернии являлись основными регионами проживания украинцев.

В переписи населения СССР 1926 года отмечалось, что на территории России проживало 7,92 миллиона украинцев, что составляло 7,4% общего населения. Следует отметить, что эти данные могут быть не абсолютно точными, поскольку некоторые украинцы, возможно, регистрировались как русские.