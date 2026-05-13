Шість областей частково без світла через ворожі обстріли

Станом на ранок внаслідок атак російських окупантів на об’єкти енергетичної інфраструктури є знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, та Запорізькій областях.

"Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання", - йдеться у заяві.

Крім того, до знеструмлення споживачів у шести населених пунктах Івано-Франківської області призвели й несприятливі погодні умови. Наразі ремонтні бригади обленерго вже працюють над відновленням пошкоджених ліній.

Нагадаємо, країна-агресорка з вечора 12 травня запустила по Україні 139 ударних безпілотників різних типів. До ранку українська протиповітряна оборона знешкодила 111 із них, зафіксовано влучання 20 дронів у 13 локаціях.

Ворожі безпілотники запускались з напрямків Курська, Брянська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська та мису Чауда в окупованому Криму.