Шість країн Європи та ЄС підписали Берлінську декларацію щодо України

В МЗС пояснили, що Берлінська декларація підтвердила міцну солідарність і рішучу підтримку України з боку партнерів у цей вирішальний момент протистояння російській агресії.

"З важливих елементів документу слід відзначити, що декларація чітко зазначає, що метою зусиль є перемога України. Документ наголошує, що переговори про мир для України не можуть проводитися без України та без європейців на її боці",- додали в міністерстві.

Міністри також підтвердили, що стійка безпека Європи нерозривно пов’язана з відновленням всеохоплюючого, справедливого та сталого миру для України на основі міжнародного права, включно зі Статутом ООН, з повною повагою до суверенітету і територіальної цілісності України.

"Важливо, що документ висловлює подальшу підтримку Формулі миру як надійному шляху до такого миру", - сказали в МЗС.

Берлінська декларація, за даними МЗС, чітко наголошує на підтримці партнерами України на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включно з членством у НАТО, а також на шляху до вступу в ЄС.

Міністри також наголосили на готовності збільшення військової, економічної та фінансової допомоги Україні, включно з мобілізацією додаткового європейського фінансування, а також вони готові швидко реалізувати рішення Групи Семи щодо виділення Україні кредиту в 50 млрд доларів США для покриття її нагальних потреб, включно з військовими потребами.

Що ще затверджує Берлінська декларація

Документ наголошує на підтримці права України на самооборону в захисті від російської агресії та суворо засуджує подальшу ескалацію з боку Росії

Декларація засвідчує намір й надалі обмежувати нарощування російських військових спроможностей та чинити додатковий тиск на джерела доходів Кремля, в тому числі від енергетики, а також готовність до надання України міцних безпекових гарантій, включно з надійною довгостроковою військовою та фінансовою підтримкою.

А міністри тим часом засвідчили готовність до єдності з європейськими та трансатлантичними партнерами в обговореннях та діях щодо європейської безпеки, архітектура якої має грунтуватися на принципах Статуту ООН та ОБСЄ.