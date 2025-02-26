Шість ключових позицій. Кабмін схвалив підписання угоди з США

Кабінет міністрів ухвалив рішення, які необхідні для підписання угоди з США про рідкісноземельні метали. У документі вже немає невигідних для України умов.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання Кабміну.
"Сьогодні уряд ухвалює рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та Сполученими Штатами", - зазначив голова українського уряду.
Шмигаль нагадав, що президент України Володимир Зеленський представив бачення справедливого миру у своєму плані перемоги.
"Це гарантії безпеки, це підтримка фронту, пакет стримування, це використання стратегічного економічного потенціалу України, це повоєнний захист Європи. Усі пункти мають працювати у комплексі і тоді матимемо результат", - додав прем'єр.
За його словами, незабаром Україна підпише з США угоду про створення інвестиційного фонду відновлення. Це буде важливим кроком у рамках плану перемоги.
Шмигаль звернув увагу, що в результаті роботи переговорних команд угода стала "значно кращою". Зокрема, у документі немає мови про "500 млрд доларів боргу", а також несправедливого пункту про те, що за кожен 1 долар нової допомоги Україні вона має повернути 2 долари.
Також вже немає умови, що фонд належатиме лише США, йдеться про спільне управління - України та США.
Як наголосив Шмигаль, в угоді є шість ключових моментів:
Прем'єр пояснив, що у разі підписання угоди Україна отримає "подвійну вигоду".
"Ми залучаємо американські інвестиції та технології у відновлення країни. І накопичуємо ресурс для реалізації стратегічних проектів для добробуту кожного українця", - уточнив він.
Нагадаємо, США запропонували Україні підписати угоду про рідкісноземельні ресурси кілька тижнів тому. Презентував проект міністр фінансів США Скотт Бессент під час свого візиту до Києва.
Президент України Володимир Зеленський припускав, що угода може бути підписана вже буквально за кілька днів після її презентації. Але пізніше виявилося, що документ потребує доопрацювання.
Зокрема, глава української держави наголошував, що у проекті угоди немає нічого щодо гарантій безпеки для України. Також там були неприйнятні для Києва умови, у тому числі визнання "боргу США у розмірі 500 млрд доларів".
В результаті лише вчора, 25 лютого, Financial Times написало, що деталі угоди були узгоджені двома країнами. Згідно з чутками, документ може бути підписаний у п'ятницю, 28 лютого.
Президент США Дональд Трамп запевняв, що для підписання угоди Вашингтон відвідає президент Володимир Зеленський.
Детально про те, чи вигідно Україні укладати з США угоду про рідкісноземельні метали, - у матеріалі РБК-Україна.
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