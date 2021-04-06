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Широкомасштабная военная кампания на Донбассе маловероятна, - Резников

Новина українською → Украина, Вторник 06 апреля 2021 04:24
Широкомасштабная военная кампания на Донбассе маловероятна, - Резников Фото: Алексей Резников (УНИАН)
Автор: Наталья Скороход

Начало широкомасштабной военной кампании на востоке Украины в ближайшее время маловероятно. Такое мнение озвучил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

По словам Резникова, Россия ведет гибридную информационную войну, пытаясь запугать другие страны и привлечь к себе внимание.

"Я их (шансы на начало широкомасштабной военной кампании - ред.) оцениваю как очень минимальные. Я считаю, что это является элементом гибридной войны, а именно информационной войны, это создание такого воображаемого напряжения с целью привлечь внимание к себе, как делает сегодня Российская Федерация, пытаясь таким образом принудить к переговорам других игроков мира", - считает Резников.

Он также отметил, что сейчас Украину поддерживает США и все европейское сообщество, в повестку дня вернули и вопрос Крыма.

"Все знают, что Российская Федерация не является никаким посредником, они являются страной-агрессором, они являются участником Трехсторонней контактной группы как страна, которая отвечает за то, что началось в оккупированной части Донецкой и Луганской областей", - говорит Резников.

Однако он подчеркнул, что не следует совсем исключать худшего варианта развития событий.

"Какая-либо демонстрация силы может превратиться в реализацию этой силы... Поэтому не следует исключать возможностей как провокаций, так и эксцесс исполнителя, когда еще одна обезьяна с гранатой сделает выстрел, в результате которое еще одно воздушное судно может пострадать", - сказал Резников.

Напомним, Зеленский обратился к Британии с просьбой усилить санкции против России. Президент обеспокоен ситуацией на границе.

Ранее сообщалось, что США требуют от России объяснений из-за ситуации на границе. Кремлю ясно дали понять, что поддерживают Украину.

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