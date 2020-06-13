В Широкино мина боевиков попала в жилой дом

Информация о наличии пострадавших уточняется
Вечером 12 июня оккупационные силы из минометов 82-го калибра обстреляли жилые районы Широкино на Донбассе. Одна из мин боевиков попала в дом мирных жителей.
Об этом сообщает командование операции Объединенных сил в Facebook.
По данным штаба, еще 3 мины разорвались в непосредственной близости от дома. Обстрел вели с территории временно оккупированной Саханки.
Пока неизвестно, есть ли погибшие или пострадавшие в результате инцидента.
"Таким образом оккупанты в очередной раз открыто продемонстрировали свое циничное отношение к жизни и здоровью гражданского населения и в очередной раз подтвердили откровенное игнорирование минских договоренностей и международного гуманитарного права", - отметили в командовании.
Фото: разрушенный дом в Широкино (facebook.com/pressjfo.news)
Напомним, вчера в результате вражеского обстрела на Донбассе получил ранения украинский военнослужащий.
Добавим, что с начала 13 июня оккупанты уже 6 раз нарушали режим тишины на Донбассе, ранив при этом военного из состава Объединенных сил.
Автор: Дмитрий Левицкий