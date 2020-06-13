ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Боевики на Донбассе ранили украинского военного

Новости » Происшествия     13.06.2020 - 15:23
Боевики на Донбассе ранили украинского военного
Фото: ООС на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)

Обстрел произошел вблизи Пищевика

Сегодня, 13 июня, в результате вражеского обстрела на Донбассе пострадал украинский военнослужащий. Боевики нарушили режим тишины вблизи Пищевика.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил на странице в Facebook.

По данным штаба, в районе Пищевика оккупационные войска применили против украинских подразделений крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В результате вражеского огня украинский военный получил пулевое ранение.

Раненому военнослужащему оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

Подразделения Объединенных сил ответили на агрессивные действия противника огнем из имеющегося вооружения. Сейчас потери оккупантов уточняются.

Напомним, вчера оккупационные силы 12 раз обстреливали подразделения Объединенных сил на Донбассе, в результате чего пострадал один украинский воин.

Добавим, недавно Россия перебросила на оккупированный Донбасс десятки военных грузовиков, танки и БТРы: эта техника была зафиксирована беспилотником наблюдателей ОБСЕ.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины ДонбассобстрелбоевикиООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь