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Минометы и артиллерия: боевики с утра 6 раз открывали огонь на Донбассе

Новости » Происшествия     13.06.2020 - 18:45
Минометы и артиллерия: боевики с утра 6 раз открывали огонь на Донбассе
Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)

Один украинский военный получил ранения

С начала субботы, 13 июня, оккупационные силы на Донбассе уже 6 раз нарушали режим прекращения огня. Боевики применяли против украинских военных запрещенное вооружение.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил на странице в Facebook.

По данным штаба, российские наемники обстреливали позиции подразделений Объединенных сил в районе Славного, Пищевика, Луганского и Крымского.

Оккупанты открывали огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 82-го и 120-го калибра, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В общем боевики выпустили по украинским военным 50 артиллерийских снарядов, разместив при этом артсистемы вблизи жилых домов оккупированного Калининского.

В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения.

Военнослужащий получил пулевое ранение вблизи Пищевика, его эвакуировали в лечебное учреждение.

Еще один военный пострадал во время вражеского обстрела 12 июня.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины ДонбассминометыартиллериябоевикиООС
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