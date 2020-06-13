ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Широкино мина боевиков попала в жилой дом

Новости » Происшествия     13.06.2020 - 22:28
В Широкино мина боевиков попала в жилой дом
Фото: разрушенный дом в Широкино (facebook.com/pressjfo.news)

Информация о наличии пострадавших уточняется

Вечером 12 июня оккупационные силы из минометов 82-го калибра обстреляли жилые районы Широкино на Донбассе. Одна из мин боевиков попала в дом мирных жителей.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил в Facebook.

По данным штаба, еще 3 мины разорвались в непосредственной близости от дома. Обстрел вели с территории временно оккупированной Саханки.

Пока неизвестно, есть ли погибшие или пострадавшие в результате инцидента.

"Таким образом оккупанты в очередной раз открыто продемонстрировали свое циничное отношение к жизни и здоровью гражданского населения и в очередной раз подтвердили откровенное игнорирование минских договоренностей и международного гуманитарного права", - отметили в командовании.

Фото: разрушенный дом в Широкино (facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, вчера в результате вражеского обстрела на Донбассе получил ранения украинский военнослужащий.

Добавим, что с начала 13 июня оккупанты уже 6 раз нарушали режим тишины на Донбассе, ранив при этом военного из состава Объединенных сил.

Украинский военный получил пулевое ранение вблизи Пищевика.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины ДонбассШирокиноминабоевикидом
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь