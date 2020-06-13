В Широкино мина боевиков попала в жилой дом

Фото: разрушенный дом в Широкино (facebook.com/pressjfo.news)

Информация о наличии пострадавших уточняется

Вечером 12 июня оккупационные силы из минометов 82-го калибра обстреляли жилые районы Широкино на Донбассе. Одна из мин боевиков попала в дом мирных жителей.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил в Facebook.

По данным штаба, еще 3 мины разорвались в непосредственной близости от дома. Обстрел вели с территории временно оккупированной Саханки.

Пока неизвестно, есть ли погибшие или пострадавшие в результате инцидента.

"Таким образом оккупанты в очередной раз открыто продемонстрировали свое циничное отношение к жизни и здоровью гражданского населения и в очередной раз подтвердили откровенное игнорирование минских договоренностей и международного гуманитарного права", - отметили в командовании.

Фото: разрушенный дом в Широкино (facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, вчера в результате вражеского обстрела на Донбассе получил ранения украинский военнослужащий.

Добавим, что с начала 13 июня оккупанты уже 6 раз нарушали режим тишины на Донбассе, ранив при этом военного из состава Объединенных сил.

Украинский военный получил пулевое ранение вблизи Пищевика.

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Автор: Дмитрий Левицкий