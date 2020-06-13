У Широкиному міна бойовиків влучила у житловий будинок

Фото: зруйнований будинок у Широкиному (facebook.com/pressjfo.news)

Інформація про наявність постраждалих уточнюється

Ввечері 12 червня окупаційні сили з мінометів 82-го калібру обстріляли житлові райони Широкиного на Донбасі. Одна з мін бойовиків влучила у будинок мирних жителів.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними штабу, ще 3 міни розірвалися в безпосередній близькості від будинку. Обстріл вели з території тимчасово окупованої Саханки.

Наразі невідомо, чи є загиблі або постраждалі в результаті інциденту.

"Таким чином окупанти в черговий раз відкрито продемонстрували своє цинічне ставлення до життя та здоров’я цивільного населення й вкотре підтвердили відверте ігнорування мінських домовленостей і міжнародного гуманітарного права", - наголосили в командуванні.

Фото: зруйнований будинок у Широкиному (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, вчора в результаті ворожого обстрілу на Донбасі отримав поранення український військовослужбовець.

Додамо, що з початку 13 червня окупанти вже 6 разів порушували режим тиші на Донбасі, поранивши при цьому військового зі складу Об'єднаних сил.

Український військовий отримав кульове поранення поблизу Пищевика.

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Автор: Дмитро Левицький