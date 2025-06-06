Шини для електромобілів: як обрати і чому потрібні особливі

Щоб електромобіль сповна виправдовував сподівання власника, він має комплектуватися шинами певного типу. Разом з експертами-шинниками з'ясовуємо, на які характеристики звертати увагу при виборі покришок.
Про тип шин, які допоможуть реалізувати всі переваги вашої "електрички", читайте в матеріалі РБК-Україна.
Електромобіль, маючи купу привабливих для водія і пасажирів рис, має також і деяку суто технічну специфіку, про яку зазвичай не замислюється пересічний користувач.
Фото: шини для електромобілів (hankook.com)
Відповідно, є певні виклики, які постають перед "взуттям" для електрокарів:
Електромобілі мають значну масу, бо їхні батареї важать до 400 кг, що значно перевищує масу паливного баку бензинової машини (менше 40 кг). Навіть з урахуванням компактності електричного силового агрегату загальна вага електрокара виходить вищою за машину на рідкому паливі.
Відтак, навантаження на протектор є більшим - так що стандартна шина на електромобілі зношується приблизно на 20% швидше, ніж на машині з ДВЗ.
Крім того, шини для електрокарів мають бути жорсткішими при бокових векторах навантаження, зокрема, при вході в поворот. В деяких виробників є спеціальні лінійки шин із жорсткістю, що перевищує стандартну на 25%.
Також протектор шин для електромобілів має більш пласку контактну поверхню для рівномірного розподілу навантаження, що продовжує їх ресурс.
Заощадження енергії для шин електрокарів є визначальним чинником, адже це впливає на запас ходу. З яким в "електричок", як відомо, певні проблеми.
Різниця в запасі ходу між середньою та високоефективною EV-шиною може сягати 50 км. Тож правильний вибір шин для електромобіля здатен суттєво покращити його експлуатаційні характеристики.
Оскільки в електромобілях немає відносно шумного двигуна внутрішнього згоряння, в їхніх салонах значно тихіше. Це означає, що інші джерела шуму, зокрема і шини, стають більш помітними.
Тому виробники шин для електромобілів намагаються зменшити рівень шуму їхньої роботи, причому у два способи:
Наприклад, всередині канавок протектора розміщують зигзагоподібний малюнок, який допомагає зменшувати резонансні ефекти. А поперечні канавки, поступово розширюючись, на мокрій дорозі спрямовують воду вбік і запобігають утворенню шуму в колісних арках.
Також є шини з нерівномірним розташуванням бічних канавок, що порушує ритмічність звукових хвиль і робить їзду тихішою.
Щодо поглинання звуків, ефективним рішенням є вставка з піноматеріалу, яка допомагає гасити вібрації, що виникають під час руху. Це запобігає передачі шуму через підвіску до кузова і в салон.
Фото: шини для електромобілів часто мають особливу конструкцію (hyundai.com)
Електромобілі характеризуються не лише високим обертовим моментом, а й швидким його зменшенням при відпусканні акселератора. Додаткова маса електроавто збільшує інерційні навантаження, що впливає на зміну тяги на колесах.
Це вимагає підвищеної жорсткості боковин шини, і є низка рішень для підсилення конструкції:
За цими вимогами - чи за більшістю з них - і конструюють свої "електромобільні" моделі провідні виробники шин.
Електромобіль - машина таки особлива, і не дивно, що деякі компоненти до неї теж мають бути особливими. І звісно ж, у спеціальних EV-шин є мінуси.
Наприклад, вони дорожчі, і при тому найчастіше все одно зношуватимуться швидше, ніж на бензинових автомобілях.
Проте тішить, що кількість моделей шин для електромобілів зростає. А значить, можна сподіватися, що середня ціна такої гуми із гідними характеристиками знизиться.
Нещодавно ми розповідали про нюанси шин, які підійдуть для їзди розбитими дорогами
Також ми ділилися даними про те, що робити, коли немає шин потрібного типорозміру.
При підготовці статті були використані матеріали Rosava, Nokian Tyres та "Шина Плюс".