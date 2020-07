Шимкив: украинская фарма стала намного продуктивнее, чем IT 

Украинская фармацевтическая индустрия стала намного продуктивнее IT-сферы, и продолжает развиваться.

Об этом написал председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив на своей странице в Facebook.

Он отметил, что, по данным Госстата, добавленная стоимость, созданная одним сотрудником в фармацевтической сфере, составляет 1,160 млн грн. Для сравнения, в IT-сфере эта сумма составляет 840 тыс. грн, а в металлургии - 370 тыс. грн.

"2 года назад, когда я пришел в фарминдустрию, я заметил ее сходство с IT. Эти сферы развиваются по схожему сценарию - фарма сегодня имеет те же темпы роста и перспективы, как IT в середине 90-х. Поэтому я не устаю повторять, что фарма - это новая IT. Прогнозы обладают способностью неожиданно сбываться. Сегодня в украинской фарминдустрии одним работником создается добавленная стоимость выше, чем даже в IT", - отметил Шимкив.

Напомним, украинская фармацевтика вошла в топ-5 отраслей по интенсивности инвестиций. Кроме того, компания Fitch Solutions отнесла украинский фармрынок к категории high-reward markets, то есть рынков с высоким потенциалом.

Одним из ключевых факторов роста украинской фармы аналитики видят расширение доступа населения к медицине за счет медицинской реформы, в частности программ государственной компенсации стоимости лекарств наподобие уже действующей программы "Доступні ліки".