Шимків: українська фарма стала набагато продуктивніше, ніж IT

Українська фармацевтична індустрія стала набагато продуктивніше IT-сфери, і продовжує розвиватися.

Про це написав голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що, за даними Держстату, додана вартість, створена одним співробітником у фармацевтичній сфері, становить 1,160 млн грн. Для порівняння, в IT-сфері ця сума становить 840 тис. грн, а в металургії - 370 тис. грн.

"2 роки тому, коли я прийшов у фарміндустрію, я помітив схожість з IT. Ці сфери розвиваються за схожим сценарієм - фарма сьогодні має ті ж темпи зростання і перспективи, як IT в середині 90-х. Тому я не втомлююся повторювати, що фарма - це нова IT. Прогнози мають здатність несподівано збуватися. Сьогодні в української фарміндустрії одним працівником створюється додана вартість вище, ніж навіть в IT", - зазначив Шимків.

Нагадаємо, українська фармацевтика увійшла в топ-5 галузей інтенсивності інвестицій. Крім того, компанія Fitch Solutions віднесла український фармринок до категорії high-reward markets, тобто ринків з високим потенціалом.

Одним з ключових чинників зростання української фарма аналітики бачать розширення доступу населення до медицини шляхом медичної реформи, зокрема програм державної компенсації вартості ліків зразок вже діючої програми "Доступні ліки".