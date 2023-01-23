На східному фронті загинули троє партійців "Євросолідарності" Порошенка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

Зокрема, у боях в районі Бахмута загинув медик з Харкова, учасник війни проти російської агресії з 2014 року Веніамін Халапов "Раф".

Також на Донеччині в боях за Україну загинув партієць "ЄС" з Миколаєва Олександр Тимошенко.

Під час бою на Донбасі також загинув партієць "ЄС" з Миколаївської області Микола Сторожук.

У партії висловили щирі співчуття родинам загиблих.