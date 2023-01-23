На східному фронті загинули троє партійців "Євросолідарності" Порошенка
На східному фронті загинули троє партійців партії "Європейська солідарність".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.
Зокрема, у боях в районі Бахмута загинув медик з Харкова, учасник війни проти російської агресії з 2014 року Веніамін Халапов "Раф".
Також на Донеччині в боях за Україну загинув партієць "ЄС" з Миколаєва Олександр Тимошенко.
Під час бою на Донбасі також загинув партієць "ЄС" з Миколаївської області Микола Сторожук.
У партії висловили щирі співчуття родинам загиблих.
Нагадаємо, раніше в Донецькій області троє людей підірвалися на ворожих мінах. Двоє з них не вижили.
Також днями російські окупанти завдали ракетних ударів по Краматорську. Внаслідок обстрілу є поранений.
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