На восточном фронте погибли трое партийцев "Евросолидарности" Порошенко

На восточном фронте погибли три партийца партии "Европейская солидарность".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

В частности, в боях в районе Бахмута погиб медик из Харькова, участник войны против российской агрессии с 2014 года Вениамин Халапов "Раф".

Также в Донецкой области в боях за Украину погиб партиец "ЕС" из Николаева Александр Тимошенко.

Во время боя на Донбассе погиб партиец "ЕС" с Николаевской области Николай Сторожук.

В партии выразили искренние соболезнования семьям погибших.