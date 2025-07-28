Східний щит НАТО міцнішає: Польща за підтримки США озброюється на мільярди

США офіційно затвердили для Польщі гарантію нового кредиту на суму 4 мільярди доларів, який має допомогти країні модернізувати свої збройні сили.

Загалом же сума американського воєнного фінансування Польщі вже перевищує 15 мільярдів доларів за рахунок кількох кредитів і гарантій протягом останніх років.

Цей крок спрямований на посилення східного флангу НАТО в умовах загострення безпекової ситуації в Європі. Польща, що витрачає вже 4,7 % ВВП на оборону у 2025 році - найвищий показник у НАТО, планує підняти цей рівень до 5 % ВВП у 2026 році.

У рамках кредиту Польща розраховує придбати передові оборонні системи, у тому числі захисні комплекси Patriot, артилерійські системи HIMARS, гелікоптери Apache та винищувачі F‑35 - техніку, закупівлі якої уже інтенсивно фінансуються американськими програмами.

Також Польща веде переговори щодо використання коштів ЄС, зокрема 6 мільярдів євро з фондів відновлення для оборонних цілей у межах національного плану відновлення - це включає модернізацію оборонної галузі, кібербезпеку і інфраструктуру безпеки.

За словами польського міністра оборони Вадислава Козіняка-Камиша, американська гарантія кредиту - це нове підтвердження стратегічного партнерства між Варшавою та Вашингтоном і запорука безпеки регіону.

Польща продовжує реалізовувати програму East Shield - проєкт оборони східного кордону на суму понад 2,5 млрд доларів, а також розробляє загальнодержавну систему навчання резервістів для створення фонду безпеки чисельністю до 500 000 осіб.

Новий кредит від США - частина довготривалої стратегії Польщі щодо посилення обороноздатності перед обличчям російської агресії.