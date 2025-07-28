Східний щит НАТО міцнішає: Польща за підтримки США озброюється на мільярди

США надали Польщі нову гарантію оборонного кредиту на $4 мільярди для закупівлі американської зброї. Загальна сума оборонних позик від Вашингтона перевищила 15 мільярдів доларів - Варшава готується витрачати 5% ВВП на оборону до 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
США офіційно затвердили для Польщі гарантію нового кредиту на суму 4 мільярди доларів, який має допомогти країні модернізувати свої збройні сили.
Загалом же сума американського воєнного фінансування Польщі вже перевищує 15 мільярдів доларів за рахунок кількох кредитів і гарантій протягом останніх років.
Цей крок спрямований на посилення східного флангу НАТО в умовах загострення безпекової ситуації в Європі. Польща, що витрачає вже 4,7 % ВВП на оборону у 2025 році - найвищий показник у НАТО, планує підняти цей рівень до 5 % ВВП у 2026 році.
У рамках кредиту Польща розраховує придбати передові оборонні системи, у тому числі захисні комплекси Patriot, артилерійські системи HIMARS, гелікоптери Apache та винищувачі F‑35 - техніку, закупівлі якої уже інтенсивно фінансуються американськими програмами.
Також Польща веде переговори щодо використання коштів ЄС, зокрема 6 мільярдів євро з фондів відновлення для оборонних цілей у межах національного плану відновлення - це включає модернізацію оборонної галузі, кібербезпеку і інфраструктуру безпеки.
За словами польського міністра оборони Вадислава Козіняка-Камиша, американська гарантія кредиту - це нове підтвердження стратегічного партнерства між Варшавою та Вашингтоном і запорука безпеки регіону.
Польща продовжує реалізовувати програму East Shield - проєкт оборони східного кордону на суму понад 2,5 млрд доларів, а також розробляє загальнодержавну систему навчання резервістів для створення фонду безпеки чисельністю до 500 000 осіб.
Новий кредит від США - частина довготривалої стратегії Польщі щодо посилення обороноздатності перед обличчям російської агресії.
Нагадаємо, що 13 липня президент США Дональд Трамп анонсував передачу Україні систем ППО Patriot коштом союзників по НАТО. Спочатку він заявив, що Київ отримає 17 комплексів. Проте пізніше стало відомо, що американський президент все ж мав на увазі 17 пускових.
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