Восточный щит НАТО становится крепче: Польша при поддержке США вооружается на миллиарды

США предоставили Польше новую гарантию оборонного кредита на $4 миллиарда для закупки американского оружия. Общая сумма оборонных займов от Вашингтона превысила 15 миллиардов долларов - Варшава готовится тратить 5% ВВП на оборону до 2026 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
США официально утвердили для Польши гарантию нового кредита на сумму 4 миллиарда долларов, который должен помочь стране модернизировать свои вооруженные силы.
В целом же сумма американского военного финансирования Польши уже превышает 15 миллиардов долларов за счет нескольких кредитов и гарантий в течение последних лет.
Этот шаг направлен на усиление восточного фланга НАТО в условиях обострения ситуации с безопасностью в Европе. Польша, которая тратит уже 4,7 % ВВП на оборону в 2025 году - самый высокий показатель в НАТО, планирует поднять этот уровень до 5 % ВВП в 2026 году.
В рамках кредита Польша рассчитывает приобрести передовые оборонные системы, в том числе защитные комплексы Patriot, артиллерийские системы HIMARS, вертолеты Apache и истребители F-35 - технику, закупки которой уже интенсивно финансируются американскими программами.
Также Польша ведет переговоры по использованию средств ЕС, в частности 6 миллиардов евро из фондов восстановления для оборонных целей в рамках национального плана восстановления - это включает модернизацию оборонной отрасли, кибербезопасность и инфраструктуру безопасности.
По словам польского министра обороны Вадислава Козиняка-Камыша, американская гарантия кредита - это новое подтверждение стратегического партнерства между Варшавой и Вашингтоном и залог безопасности региона.
Польша продолжает реализовывать программу East Shield - проект обороны восточной границы на сумму более 2,5 млрд долларов, а также разрабатывает общегосударственную систему обучения резервистов для создания фонда безопасности численностью до 500 000 человек.
Новый кредит от США - часть долговременной стратегии Польши по усилению обороноспособности перед лицом российской агрессии.
Напомним, что 13 июля президент США Дональд Трамп анонсировал передачу Украине систем ПВО Patriot за счет союзников по НАТО. Сначала он заявил, что Киев получит 17 комплексов. Однако позже стало известно, что американский президент все же имел в виду 17 пусковых.
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