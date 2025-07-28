Восточный щит НАТО становится крепче: Польша при поддержке США вооружается на миллиарды

США официально утвердили для Польши гарантию нового кредита на сумму 4 миллиарда долларов, который должен помочь стране модернизировать свои вооруженные силы.

В целом же сумма американского военного финансирования Польши уже превышает 15 миллиардов долларов за счет нескольких кредитов и гарантий в течение последних лет.

Этот шаг направлен на усиление восточного фланга НАТО в условиях обострения ситуации с безопасностью в Европе. Польша, которая тратит уже 4,7 % ВВП на оборону в 2025 году - самый высокий показатель в НАТО, планирует поднять этот уровень до 5 % ВВП в 2026 году.

В рамках кредита Польша рассчитывает приобрести передовые оборонные системы, в том числе защитные комплексы Patriot, артиллерийские системы HIMARS, вертолеты Apache и истребители F-35 - технику, закупки которой уже интенсивно финансируются американскими программами.

Также Польша ведет переговоры по использованию средств ЕС, в частности 6 миллиардов евро из фондов восстановления для оборонных целей в рамках национального плана восстановления - это включает модернизацию оборонной отрасли, кибербезопасность и инфраструктуру безопасности.

По словам польского министра обороны Вадислава Козиняка-Камыша, американская гарантия кредита - это новое подтверждение стратегического партнерства между Варшавой и Вашингтоном и залог безопасности региона.

Польша продолжает реализовывать программу East Shield - проект обороны восточной границы на сумму более 2,5 млрд долларов, а также разрабатывает общегосударственную систему обучения резервистов для создания фонда безопасности численностью до 500 000 человек.

Новый кредит от США - часть долговременной стратегии Польши по усилению обороноспособности перед лицом российской агрессии.