Східні країни НАТО збільшили витрати на оборону до 70 млрд доларів, - Bloomberg

Наразі на східному фланзі НАТО військової техніки вистачає. Однак замовлення на літаки, вертольоти, танки та ракетні системи продемонстрували, наскільки багато треба ще зробити, щоб відповідати стандартам НАТО в найнебезпечніший час з часів Холодної війни.

Замінюючи найчастіше радянське обладнання, відправлене до України, у НАТО намагаються швидко наростити військовий потенціал більшості країн, який десятиліттями ігнорувався. Ігнорування було пов'язане з тим, що оборона відійшла на другий план після розпаду Варшавського договору та закінчення балканських воєн.

Видання пише, що країни східного регіону НАТО є найбільшими у витратах на оборону щодо розміру їхніх економік. Однак, згідно з інтерв'ю з вищими військовими посадовими особами, це лише мала частина того, що необхідно. Опісля, для нового обладнання буде необхідний персонал з відповідними навичками.

"Після майже нічого не роблення в цій галузі протягом 20 років, це по суті, стрибок від машин першого або другого покоління відразу до четвертого або п'ятого покоління. Це як перейти від комп'ютера з 386 процесорами до найсучасніших багатоядерних мережевих рішень", - заявив начальник штабу ЗС Словаччини, генерал Даніель Змеко.

Також Bloomberg нагадує, що Дональд Трамп, будучи президентом США, різко критикував членів НАТО за те, що вони надто покладалися на Америку.

У 2021 році, за рік до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, серед найбільших економік контингенту лише Британія досягла встановленого альянсом цільового показника у 2% від валового внутрішнього продукту.

Нещодавно, Марк Рютте, у свій перший день на посаді нового глави НАТО закликав членів Альянсу більше інвестувати та ліквідувати проблеми у можливостях.

Польща та Естонія лідирують за витратами в НАТО

Східний фланг НАТО вперше був розбурханий збільшенням військових витрат, коли Росія анексувала Крим у 2014 році, а потім перемкнув передачі. Естонія, наприклад, витратила за останні 18 місяців більше, ніж за попередні 30 років.

Проте критики кажуть, що Східна Європа тільки зараз починає робити інвестиції, які мали бути зроблені з моменту вступу першої з країн НАТО у 1999 році. Натомість вони покладалися на західних союзників, тоді як уряди переключили увагу на більш популярні витрати на покращення таких речей, як телекомунікаційні мережі, транспорт та житло.

Країни скоротили свої оборонні можливості, часто до частки того, що було за часів Варшавського договору, противника НАТО в комуністичну епоху. За словами Змеко, у Словаччини, наприклад, лише 30 танків порівняно з 960, коли вона відокремилася від Чехословаччини 1993 року.

Міністр оборони Естонії зазначив, що ця проблема полягає у хронічному дефіциті видатків. Нині ж країна, яка межує з РФ, виділяє 3,4% ВВП.

"Проблема в тому, що за останні 30 років ми не були на рівні 2%, ми були на рівні 1%, а деякі країни навіть нижчі від порога в 1%. І це означає, що тягар платників податків рідко зріс", - сказав глава естонського Міноборони.

За оцінками військового альянсу, цього року на п'ять із семи країн НАТО припадає найбільші витрати на оборону за відсотком ВВП.

Польща посідає перше місце, перевищивши 4% ВВП. Менш як за місяць після вторгнення в Україну парламент схвалив законодавство, яке збільшило бюджет та створило спеціальний фонд для фінансування дорогих закупівель.

Замовлення включають десятки винищувачів, понад 1300 танків з Кореї та США та 100 ударних гелікоптерів AH-64E Apache від Boeing Co., що на суму 10 млрд доларів є найбільшою закупівлею країни за всю її історію. У серпні уряд підписав угоду на 1,2 млрд доларів із Raytheon Technologies Corp. про виробництво компонентів батарей ППО Patriot.

"Це час, якого у Польщі не було десятиліттями. Якщо подивитися на розвиток збройних сил, то, на мою думку, ми будемо однією з найсильніших армій у цій частині Європи, але також і в НАТО", - заявив начальник польової артилерії сухопутних військ Польщі. Гжегож Потшускі.

Крім того, Польща зобов'язалася до 2035 року збільшити кількість професійних солдатів більш ніж удвічі, довівши його до 250 000 осіб. Станом на кінець 2023 року військові додали близько 20 000 осіб, довівши загальну кількість до 134 000 осіб.

Підбиваючи підсумок, Bloomberg пише, що зрозуміти, наскільки сильному тиску піддадуться державні бюджети регіону, стане зрозуміло пізніше цього року, коли держави-члени НАТО представлять свої нові плани оборони, включно із зобов'язаннями щодо витрат до 2044 року