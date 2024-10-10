Восточные страны НАТО увеличили затраты на оборону до 70 млрд долларов, - Bloomberg

В настоящее время на восточном фланге НАТО нет недостатка в вопросе военной техники. Однако заказы на самолеты, вертолеты, танки и ракетные системы продемонстрировали, насколько много предстоит еще сделать, чтобы соответствовать стандартам НАТО в самое опасное время со времен Холодной войны.

Заменяя зачастую советское оборудование, отправленное в Украину, в НАТО пытаются быстро нарастить военный потенциал большинства стран, который десятилетиями игнорировался. Игнорирование было связано с тем, что оборона отошла на второй план после распада Варшавского договора и окончания балканских войн.

Издание пишет, что страны восточного региона НАТО являются крупнейшими в затратах на оборону относительно размера их экономик. Однако, согласно интервью с высшими военными должностными лицами, это лишь малая часть того, что необходимо. После, для нового оборудования будет необходим персонал с соответствующими навыками.

"После почти ничего не делания в этой области в течение 20 лет, это по сути, скачок от машин первого или второго поколения сразу к четвертому или пятому поколению. Это как перейти от компьютера с 386 процессорами к самым современным многоядерным сетевым решениям", - заявил начальник штаба ВС Словакии, генерал Даниэль Змеко.

Также Bloomberg напоминает, что Дональд Трамп, будучи президентом США э, резко критиковал членов НАТО за то, что они слишком полагались на Америку.

В 2021 году, за год до полномасштабного вторжения РФ в Украину, среди крупнейших экономик контингента только Британия достигла установленного альянсом целевого показателя в 2% от валового внутреннего продукта.

Недавно, Марк Рютте, в свой первый день в качестве нового главы НАТО призвал членов Альянса больше инвестировать и ликвидировать проблемы в возможностях.

Польша и Эстония лидируют по расходам в НАТО

Восточный фланг НАТО впервые был взбудоражен увеличением военных расходов, когда Россия аннексировала Крым в 2014 году, а затем переключил передачи. Эстония, например, потратила за последние 18 месяцев больше, чем за предыдущие 30 лет.

Тем не менее, критики говорят, что Восточная Европа только сейчас начинает делать инвестиции, которые должны были быть сделаны с момента вступления первой из стран НАТО в 1999 году. Вместо этого они полагались на западных союзников, в то время как правительства переключили внимание на более популярные расходы на улучшение таких вещей, как телекоммуникационные сети, транспорт и жилье.

Страны сократили свои оборонные возможности, часто до доли того, что было во времена Варшавского договора, противника НАТО в коммунистическую эпоху. По словам Змеко, у Словакии, например, всего 30 танков по сравнению с 960, когда она отделилась от Чехословакии в 1993 году.

Министр обороны Эстонии отметил, что данная проблема заключается в хроническом дефиците расходов. Сейчас же, страна, которая граничит с РФ, выделяет 3,4% ВВП.

"Проблема в том, что за последние 30 лет мы не были на уровне 2%, мы были на уровне 1%, а некоторые страны даже ниже порога в 1%. И это означает, что бремя налогоплательщиков редко возросло", - сказал глава эстонского Минобороны.

По оценкам военного альянса, в этом году на пять из семи стран НАТО приходится наибольшие расходы на оборону по проценту от ВВП.

Польша занимает 1-е место, превысив 4% ВВП. Менее чем через месяц после вторжения в Украину парламент одобрил законодательство, которое увеличило бюджет и создало специальный фонд для финансирования дорогостоящих закупок.

Заказы включают десятки истребителей, более 1300 танков из Кореи и США и 100 ударных вертолетов AH-64E Apache от Boeing Co., что на сумму 10 млрд долларов является крупнейшей закупкой страны за всю ее историю. В августе правительство подписало соглашение на 1,2 долларов с Raytheon Technologies Corp. о производстве компонентов для батарей ПВО Patriot.

"Это время, которого у Польши не было десятилетиями. Если посмотреть на развитие вооруженных сил, то, по моему мнению, мы будем одной из сильнейших армий в этой части Европы, но также и в НАТО", - заявил начальник полевой артиллерии сухопутных войск Польши Гжегож Потшуски.

Кроме того, Польша обязалась к 2035 году увеличить число профессиональных солдат более чем в два раза, доведя его до 250 000 человек. По состоянию на конец 2023 года, военные добавили около 20 000 человек, доведя общее число до 134 000 человек.

Подводя итог, Bloomberg пишет, что понять, насколько сильному давлению подвергнутся государственные бюджеты региона, станет ясно позднее в этом году, когда государства-члены НАТО представят свои новые планы обороны, включая обязательства по расходам до 2044 года