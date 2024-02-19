Східна конференція розгромила Захід у Матчі всіх зірок НБА: відео

Матч усіх зірок НБА-2024

Схід – Захід – 211:186 (53:47, 51:42, 56:47, 51:50)

Після рівного дебюту зустрічі Схід заволодів ініціативою. Команда з Яннісом Адетокунбо в ролі капітана за підсумками стартової чверті "привезла" 6 пунктів переваги Заходу. До середини другої 12-хвилинки гандикап зріс до переконливих 19-ти очок.

Утім, далі Леброн Джеймс і компанія трохи вирівняли становище. У якийсь момент збірна Західної конференції навіть скоротила відставання до десятка пунктів. Проте, результативна кінцівка від "східняків" дозволила їм піти на велику перерву з +15.

Надалі перевагу Сходу лише зростала. Піком Адетокунбо з підручними були 27 очок переваги. У цьому коридорі відставання "західняки" трималися і в третій, і в останній чвертях. Зрештою, фінальна сирена зафіксувала впевнену перемогу Східної конференції з 25-очковим гандикапом.

Найрезультативнішим на паркеті став представник Заходу. Центровий "Міннесоти" Карл-Ентоні Таунс набрав 50 пунктів. Натомість до скарбнички Сходу найбільше поклав плеймейкер "Мілуокі" Дем'єн Ліллард (39 очок), який був визнаний MVP Матчу всіх зірок-2024.