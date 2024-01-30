"Король" лише третій і новачок у топ-5: які майки в лідерах продажу сезону НБА

Національна баскетбольна асоціація опублікувала список найпопулярніших виконавців кожної команди за кількістю проданих майок у сезоні 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter НБА .

Асоціація склала рейтинг напопулярніших баскетболістів. Результати засновані на продажах офіційного онлайн-магазину найсильнішої ліги планети.

Лідером списку найпопулярніших ігрових майок став плеймейкер "Голден Стейта" Стеф Каррі. Далі розташувалися форвард "Бостона" Джейсон Тейтум, зірка "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс, перший номер драфту НБА-2023 Віктор Вембаньяма ("Сан-Антоніо") та лідер "Мілуокі" Янніс Адетокунбо. MVP попереднього сезону Джоел Ембіід із "Філадельфії" опинився аж на 12-й сходинці.

Натомість лідером із продажу атрибутики серед клубів стали "Лейкерс". До першої п'ятірки потрапили "Бостон", "Голден Стейт", "Мілуокі" та "Філадельфія". Чинний чемпіон – "Денвер" – не потрапив навіть до топ-10.

The NBA's top-selling jerseys list... based on https://t.co/I0ypSvyq5i sales from the first half of the 2023-24 season! pic.twitter.com/nLcKSqpxjk — NBA (@NBA) January 30, 2024

Хто такий Стеф Каррі

Уродженець Огайо, син колишнього атакувального оборонця низки команд НБА Делла Каррі. На студентському рівні захищав кольори "Девідсон Вайлдкетс".

На драфті асоціації-2009 обраний "Ворріорз" під сьомим номером. У лавах "Голден Стейта" розпочав 15-й сезон поспіль. Із командою здобув 4 чемпіонські персні, став MVP фіналу НБА-2022 та двічі MVP асоціації (2015, 2016). Дев'ятиразовий учасник Матчу всіх зірок.

У складі збірної США Каррі двічі став чемпіоном світу (2010, 2014). На праймеріз Демократичної партії у 2020 році разом із дружиною підтримав кандидатуру майбутнього президента Джо Байдена.