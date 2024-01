"Король" лише третій і новачок у топ-5: які майки в лідерах продажу сезону НБА

Асоціація склала рейтинг напопулярніших баскетболістів. Результати засновані на продажах офіційного онлайн-магазину найсильнішої ліги планети.

Лідером списку найпопулярніших ігрових майок став плеймейкер "Голден Стейта" Стеф Каррі. Далі розташувалися форвард "Бостона" Джейсон Тейтум, зірка "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс, перший номер драфту НБА-2023 Віктор Вембаньяма ("Сан-Антоніо") та лідер "Мілуокі" Янніс Адетокунбо. MVP попереднього сезону Джоел Ембіід із "Філадельфії" опинився аж на 12-й сходинці.

Натомість лідером із продажу атрибутики серед клубів стали "Лейкерс". До першої п'ятірки потрапили "Бостон", "Голден Стейт", "Мілуокі" та "Філадельфія". Чинний чемпіон – "Денвер" – не потрапив навіть до топ-10.

