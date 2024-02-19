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Восточная конференция разгромила Запад в Матче всех звезд НБА: видео

Фото: Эти ребята выиграли Матч всех звезд-2024 (twitter.com/NBAAllStar)
Автор: Антон Федорцив

Сборная лучших исполнителей Восточной конференции обыграла команду Западной конференции в Матче всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Матч всех звезд НБА-2024

Восток – Запад – 211:186 (53:47, 51:42, 56:47, 51:50)

 

 

После равного дебюта встречи Восток завладел инициативой. Команда с Яннисом Адетокунбо в роли капитана по итогам стартовой четверти "привезла" 6 пунктов преимущества Западу. К середине второй 12-минутки гандикап вырос до убедительных 19-ти очков.

Впрочем, дальше Леброн Джеймс и компания слегка выровняли положение. В какой-то момент сборная Западной конференции даже сократила отставание до десятка пунктов. Однако результативная концовка от "восточников" позволила им уйти на большой перерыв с +15.

В дальнейшем преимущество Востока только росло. Пиком Адетокунбо с подручными были 27 очков преимущества. В этом коридоре отставания "западники" держались и в третьей, и в последней четвертях. В конце концов, финальная сирена зафиксировала уверенную победу Восточной конференции с 25-очковым гандикапом.

Самым результативным на паркете стал представитель Запада. Центровой "Миннесоты" Карл-Энтони Таунс набрал 50 пунктов. В копилку же Востока больше всего положил плеймейкер "Милуоки" Дамиан Лиллард (39 очков), который был признан MVP Матча всех звезд-2024.

К слову, ранее лидер "Голден Стэйта" Карри возглавил рейтинг проданных маек баскетболистов ассоциации.

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НБАБаскетбол