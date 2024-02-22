"Схиблений сучий син": Байден різко висловився на адресу Путіна

"У нас є схиблений сучий син, як той чолов’яга, Путін та інші. І ми завжди повинні турбуватися про ядерний конфлікт. Але екзистенційна загроза для людства – це клімат", - сказав Байден, звертаючись до присутніх на благодійному вечорі.

Байден також розкритикував коментарі колишнього президента Дональда Трампа, який порівняв свої юридичні проблеми зі смертю Олексія Навального.

Американський президент перефразував коментарі свого попередника, а потім сказав присутнім, що "якби я стояв тут 10-15 років тому і говорив усе це, ви б усі вважали, що я повинен бути ув'язнений".

"Він порівнює себе з Навальним і каже, що через те, що наша країна стала комуністичною, його переслідували так само, як переслідували Навального. Звідки, чорт забирай, це береться...", – сказав Байден, за словами журналістів, присутніх у залі.