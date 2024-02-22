"Схиблений сучий син": Байден різко висловився на адресу Путіна
Президент США Джо Байден назвав російського диктатора Владіміра Путіна "схибленим сучим сином". Це відбулось під час заходу зі збору коштів у середу в Сан-Франциско.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"У нас є схиблений сучий син, як той чолов’яга, Путін та інші. І ми завжди повинні турбуватися про ядерний конфлікт. Але екзистенційна загроза для людства – це клімат", - сказав Байден, звертаючись до присутніх на благодійному вечорі.
Байден також розкритикував коментарі колишнього президента Дональда Трампа, який порівняв свої юридичні проблеми зі смертю Олексія Навального.
Американський президент перефразував коментарі свого попередника, а потім сказав присутнім, що "якби я стояв тут 10-15 років тому і говорив усе це, ви б усі вважали, що я повинен бути ув'язнений".
"Він порівнює себе з Навальним і каже, що через те, що наша країна стала комуністичною, його переслідували так само, як переслідували Навального. Звідки, чорт забирай, це береться...", – сказав Байден, за словами журналістів, присутніх у залі.
Реакція США на ядерну зброю РФ у космосі
У середу, 14 лютого, голова комітету Палати представників з розвідки Майк Тернер заявив про серйозну загрозу національній безпеці США, оскільки за даними розвідки, Росія планує розмістити ядерну зброю в космосі.
Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван підтвердив цю інформацію, а президент Джо Байден доручив своїй адміністрації провести переговори з Росією у питанні щодо можливого випробування ядерної зброї в космосі.
Американське видання CNN дізналось деталі розробки Росією ядерної космічної зброї та чим це може загрожувати.
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