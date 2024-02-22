"Сумасшедший сукин сын": Байден резко высказался в адрес Путина

Президент США Джо Байден назвал российского диктатора Владимира Путина "сумасшедшим сукиным сыном". Это произошло во время мероприятия по сбору средств в среду в Сан-Франциско.

"У нас есть сумасшедший сукин сын, как тот мужчина, Путин и другие. И мы всегда должны беспокоиться о ядерном конфликте. Но экзистенциальная угроза для человечества – это климат", - сказал Байден, обращаясь к собравшимся на благотворительном вечере.

Байден также подверг критике комментарии бывшего президента Дональда Трампа, который сравнил свои юридические проблемы со смертью Алексея Навального.

Американский президент перефразировал комментарии своего предшественника, а затем сказал собравшимся, что "если бы я стоял здесь 10-15 лет назад и говорил все это, вы бы все считали, что я должен быть заключен".

"Он сравнивает себя с Навальным и говорит, что из-за того, что наша страна стала коммунистической, его преследовали так же, как преследовали Навального. Откуда, черт возьми, это берется...", – сказал Байден, по словам журналистов, присутствующих в зале.