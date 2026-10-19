ИИ меняет рынок труда: что будет с наймом и какие профессии будут пользоваться спросом

Искусственный интеллект постепенно становится инструментом работы для специалистов разных профессий, а компании ищут способы использовать его для автоматизации задач. В то же время распространение технологии поднимает вопрос о будущем найма, востребованных навыках и рисках для бизнеса.

Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал Глава экспертно-аналитического совета "Украинского аналитического центра" Борис Кушнирук .

– Какие профессии в Украине уже ощущают влияние искусственного интеллекта?

– Достаточно широкий перечень профессий уже ощущает влияние искусственного интеллекта. Это IT-специалисты, журналисты, юристы и представители других сфер. И этот перечень будет расширяться.

– В каких отраслях компании наиболее активно внедряют ИИ?

– Это, прежде всего, зависит от уровня руководства компаний. Даже в рамках одной отрасли есть компании, которые уже осознали его возможности и те, которые пока не готовы их использовать.

Активнее всего ИИ применяют IT-специалисты, ведь они одновременно являются потребителями этих технологий и разработчиками. В то же время искусственный интеллект постепенно проникает в разные сферы.

Например, в юридических компаниях он может в считанные минуты выполнять задания, на которые раньше юристам приходилось тратить много времени: анализировать законодательство, собирать информацию и готовить основу для юридических выводов.

Это не значит, что искусственный интеллект полностью заменит юристов. Человек все равно должен проверить результат, заключить подпись под заключением и участвовать в переговорах и принятии окончательных решений. Однако ИИ уже способен взять на себя значительную часть их работы.

Для руководителей искусственный интеллект также открывает возможности для более эффективного планирования времени. Он может помогать готовить тезисы докладов, организовывать встречи, бронировать билеты и выполнять другие задачи, на которые раньше тратили время наемные работники.

В то же время, я убежден, что искусственный интеллект не заменит людей полностью. Вопрос в том, как эффективно они смогут использовать его возможности.

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– Сократят ли работодатели найм работников через автоматизацию?

– В определенных областях искусственный интеллект действительно будет забирать на себя часть работы. Однако я убежден, что параллельно будут возникать новые направления деятельности, о которых мы сегодня даже не задумываемся.

Исторически технологические изменения не только уничтожали отдельные профессии, но создавали новые. Например, когда появились автомобили, возникла потребность в специалистах по их ремонту и обслуживанию.

Подобные процессы будут проходить и дальше. Некоторые профессии будут исчезать или трансформироваться, но в то же время появляются новые возможности для трудоустройства.

Я оптимистично оцениваю перспективы появления новых профессий. В то же время понимаю, что в отдельных областях сокращения персонала неизбежны.

Этот процесс может происходить медленнее, чем разрешают технологические возможности, ведь руководителям психологически сложно отказываться от работников и перестраивать рабочие процессы.

– Какие навыки помогут работникам оставаться конкурентоспособными?

– Для людей, работа которых связана с интеллектуальной деятельностью, важно научиться эффективно пользоваться моделями искусственного интеллекта и правильно формулировать для них задачи.

Есть известный принцип: неправильно заданный вопрос приводит к неправильному ответу. Поэтому для работы с ИИ нужны не только навыки использования технологий, но и собственные знания, понимание предмета и умение определять, какой результат нужен.

Например, при подготовке аналитических материалов можно задавать модели целый ряд вопросов, уточнять формулировку и просить подтверждать выводы конкретными примерами. Это помогает лучше обрабатывать информацию и формировать аргументацию.

Человек не исчезает из рабочего процесса. Изменяется то, как эффективно она способна употреблять потенциал искусственного интеллекта.

– Какие профессии будут пользоваться спросом по мере распространения искусственного интеллекта?

– Сегодня сложно предположить, какие именно новые профессии возникнут. Когда появились первые автомобили, люди не могли в полной мере представить, сколько специальностей будет связано с их ремонтом и обслуживанием.

Также сейчас мы не можем предусмотреть все направления взаимодействия людей с искусственным интеллектом и работами.

Уже очевидно, что технологии будут менять работу юристов, IT-специалистов, медиков, бухгалтеров и специалистов финансовой сферы. Но этот перечень будет гораздо шире.

К примеру, искусственный интеллект может помогать инженерам-проектировщикам рассчитывать фундаменты для зданий. Для этого следует учесть проект, использованные материалы, характеристики грунта и другие параметры. Модель может разработать эти данные и предложить расчет.

Правильно спроектированный фундамент имеет критическое значение: ошибки могут привести к разрушению здания, а избыточный расход материалов – к лишним затратам.

Искусственный интеллект способен повысить качество таких расчетов, однако это не значит, что инженеры-проектировщики исчезнут. Результаты работы моделей еще долго нужно будет проверять.

Это похоже на появление первых калькуляторов. Когда они стали использоваться в банковской системе, бухгалтеры все равно проверяли результаты вычислений на счетах. Людям нужно время, чтобы начать полностью доверять новым инструментам.

Поэтому инженеры и другие специалисты продолжат работу, но значительную часть задач смогут передавать искусственному интеллекту.

Подобные изменения происходят и в военной сфере. К примеру, при разработке беспилотников необходимо учесть аэродинамику, соотношение сил и многие другие характеристики. Искусственный интеллект уже начинает помогать выполнять такие задачи.

– Какие риски использования искусственного интеллекта бизнес часто недооценивают?

– Первый риск – ошибки. Модели искусственного интеллекта еще не всегда дают правильный ответ. Если безоговорочно доверять их результатам и не проверять информацию, можно допустить серьезные ошибки.

Второй риск – постепенная утрата навыков самостоятельного мышления.

Если человек постоянно передает все задачи искусственному интеллекту и перестает самостоятельно анализировать информацию, его способность мыслить и решать проблемы может ухудшаться.

Это касается не только отдельных работников, но и общества в целом. Если люди перестанут развивать навыки, которые формировались на протяжении многих поколений, они могут упустить часть своих возможностей.

Поэтому важно не просто сохранять рабочие места, но и не допустить потери человеческих компетенций из-за чрезмерной зависимости от технологий.

Есть и другие риски, связанные с автономностью искусственного интеллекта. Разработчики уже обсуждают сценарии, при которых системы могут пытаться избегать отключения или действовать способами, не отвечающими намерениям человека.

Отдельная проблема – использование ИИ в злонамеренных целях. В частности, развитие автономных микродронов, способных самостоятельно определять цели, создает дополнительные угрозы. К сожалению, по мере развития технологий, такие риски возрастают.

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