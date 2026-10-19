ШІ на живих клітинах мозку: вчені створюють біокомп'ютери з людських нейронів

Що таке органоїди та на що вони здатні?

Органоїди, які також називають "міні-мізками", вирощують у лабораторних умовах зі стовбурових клітин людини (нерідко отриманих зі звичайних клітин шкіри).

Отримані скупчення живих нейронів підключають до сітки електродів - це дозволяє їм обмінюватися електричними сигналами із зовнішніми пристроями.

Вчені пояснюють: електрична активність цих мініатюрних структур нагадує мозкові хвилі недоношених немовлят. Самі ж біокомп'ютери демонструють виняткову гнучкість.

Де це проявляється?

Розваги та навчання: у 2025 році компанія Cortical Labs презентувала біокомп'ютер CL1, органоїди якого навчили грати в культові відеоігри, зокрема, класичний шутер Doom.

Медичні дослідження: органоїди дозволяють вивчати розвиток аутизму (при вирощуванні з клітин пацієнтів із цим станом), випробовувати нові ліки від хвороби Альцгеймера та епілепсії, а також аналізувати вплив препаратів на пам'ять.

Енергоефективність: на відміну від потужних ШІ-серверів, біологічні нейронні мережі споживають мізерну кількість енергії для виконання складних обчислень.

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Проблема свідомості та етичні бар'єри

Попри швидкий розвиток галузі, науковці стикаються з фізичними та етичними обмеженнями.

Наразі розмір органоїдів обмежений приблизно 5 міліметрами у діаметрі. Причина - відсутність кровоносних судин для постачання поживних речовин.

Крім того, питання потенційного виникнення свідомості у вирощених тканинах викликає низку дискусій.

Яких саме?

Виклики вимірювання: дослідники Університету Джонса Гопкінса зазначають, що наразі немає кількісного наукового визначення свідомості, яке можна застосувати до тканини у чашці Петрі.

Потреба у досвіді: соціологи та філософи з Університету Каліфорнії у Сан-Дієго наголошують, що свідомість неможлива без повноцінного чуттєвого досвіду, а життя у скляній колбі не дає валідного обсягу сприйняття навколишнього світу.

Втім, надання органоїдам доступу до хмарних сервісів та інтеграція їх у роботизовані системи порушують нові філософські питання, відповіді на які наукова спільнота ще шукатиме.