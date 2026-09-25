ШІ виходить у космос: Google відправляє на орбіту свій перший тестовий процесор

Google відправить у космос мікро-дата-центр зі штучним інтелектом - супутник із чотирма спеціалізованими чипами TPU має вирушити на орбіту вже 1 жовтня.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Planet.
За заявою, експериментальний модуль не є повноцінним дата-центром у класичному розумінні, а являє собою "тестову систему мінімальної конфігурації".
Основні характеристики супутника MVP
Апаратне забезпечення: 4 тензорні процесори (TPU), сукупна потужність яких відповідає одному стандартному серверу.
Енергоспоживання: живлення здійснюється від сонячних панелей потужністю 1 кВт (еквівалент споживання побутового фена).
Тривалість місії: супутник оброблятиме прості ШІ-запити протягом одного року, а загальний термін перебування на орбіті до сходження в атмосферу становитиме шість років.
Головною перешкодою для функціонування мікросхем у космосі є жорстке випромінювання та відсутність конвекційного охолодження. Попередні випробування системи проводилися в Ядерній лабораторії Крокера.
Методи протидії космічним факторам
Захист від інверсії бітів: радіація спричиняє спотворення двійкового коду ("bit flips"). Основним методом усунення таких помилок на першому етапі стане програмне перезавантаження чипів.
Система тепловідводу: запатентована технологія охолодження на основі провідних матеріалів скидає тепло у вакуум, проте вона здатна безперервно працювати лише близько 15 хвилин. Після цього процесори потребують зупинки для охолодження.
Загроза космічних променів: високоенергетичні фізичні частинки здатні пробивати напівпровідникові структури та спричиняти фізичне розплавлення елементів.
У Google закликають суспільство утриматися від завищених очікувань, наголошуючи, що розгортання повноцінно функціонуючих космічних систем вимагатиме багатьох років і значних інвестицій.
Заплановані етапи розвитку проєкту
Наступні запуски: у 2027 році компанія планує вивести на орбіту ще два аналогічні супутники.
Створення орбітальної мережі: підсумкова мета передбачає формування групи з 80 супутників, які летять у щільному строю для спільної обробки ШІ-запитів.
Великогабаритні модулі: техногігант розглядає концепцію створення орбітальної платформи завбільшки з футбольне поле.
Точний обсяг фінансування проєкту Google наразі не розголошує.