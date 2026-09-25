ИИ выходит в космос: Google отправляет на орбиту свой первый тестовый процессор

Технические параметры первого космического тестового стенда

Согласно заявлению, экспериментальный модуль не является полноценным дата-центром в традиционном понимании, а представляет собой "тестовую систему минимальной конфигурации".

Основные характеристики спутника MVP

Аппаратное обеспечение: 4 тензорных процессора (TPU), совокупная мощность которых соответствует одному стандартному серверу.

Энергопотребление: питание осуществляется от солнечных панелей мощностью 1 кВт (эквивалент потребления бытового фена).

Продолжительность миссии: спутник будет обрабатывать простые ИИ-запросы в течение одного года, а общий срок пребывания на орбите до восхождения в атмосферу составит шесть лет.

Инженерные вызовы: радиация и охлаждение

Главным препятствием для функционирования микросхем в космосе есть жесткое излучение и отсутствие конвекционного охлаждения. Предварительные испытания системы проводились в Ядерной лаборатории Крокера.

Методы противодействия космическим факторам

Защита от инверсии битов: радиация влечет за собой искажение двоичного кода ("bit flips"). Основным методом устранения таких ошибок на первом этапе станет программная перезагрузка чипов.

Система теплоотвода: запатентованная технология охлаждения на основе ведущих материалов сбрасывает тепло в вакуум, однако способна непрерывно работать только около 15 минут. После этого процессоры нуждаются в остановке для охлаждения.

Угроза космических лучей: высокоэнергетические физические частицы способны пробивать полупроводниковые структуры и физическое расплавление элементов.

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Перспективы и масштабирование

В Google призывают общество воздержаться от завышенных ожиданий, отмечая, что развертывание полноценно функционирующих космических систем потребует многих лет и значительных инвестиций.

Планируемые этапы развития проекта

Следующие запуски: в 2027 году компания планирует вывести на орбиту еще два аналогичных спутника.

Создание орбитальной сети: итоговая цель предполагает формирование группы из 80 спутников, летящих в плотном строю для совместной обработки ИИ-запросов.

Крупногабаритные модули: техногигант рассматривает концепцию создания орбитальной платформы размером с футбольное поле.

Точный объем финансирования Google пока не разглашается.