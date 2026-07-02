ШІ від Google з'явився на macOS: що вміє Gemini Spark

Google розпочала літнє розгортання нового ШІ-агента Gemini Spark. Функція стала доступною у бета-режимі для передплатників тарифу Google AI Ultra на операційній системі macOS.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Google Blog .

Можливості автоматизації та інтеграції Gemini Spark

Gemini Spark перетворює ШІ на персонального автономного асистента, який може виконувати рутинну роботу у фоновому режимі - для цього комп'ютеру навіть не обов'язково бути увімкненим.

Приклади десктопних завдань, які виконує Spark:

Сортування завантажених PDF-документів за відповідними папками.

завантажених PDF-документів за відповідними папками. Збір даних із локальних інвойсів на комп'ютері для автоматичного створення та регулярного оновлення бюджетних таблиць у Google Sheets.

Окрім цього, Google запускає масштабну екосистему інтеграцій. ШІ отримає доступ до

Google Tasks

Google Keep,

Canva,

Dropbox,

Instacart,

OpenTable,

Zillow Rentals.

Завдяки цьому асистент зможе перетворювати робочі нотатки на списки завдань, надсилати щотижневі замовлення продуктів чи бронювати столики у ресторанах.

Інтеграції спочатку з'являться у вебверсії та на смартфонах, а на macOS їх розгорнуть найближчими тижнями. Додатково розробники готують функцію віддаленого запуску завдань на Mac прямо зі смартфона.

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Агентний ШІ: приховані загрози та правила безпеки

Попри високу зручність, надання ШІ-агенту повного контролю над операційною системою та особистими даними несе серйозні кіберризики.

Google наголошує, що Spark діє суто у межах наданих дозволів і вимагає згоди для фінансових або критично важливих операцій, проте користувачам варто бути обережними.

Основні ризики та способи захисту:

Атаки типу Prompt Injection. Хакери можуть підкинути ШІ шкідливі інструкції через файли чи повідомлення, змусивши його діяти в обхід волі власника.

Якщо ШІ-агент має повну автономію, це може призвести до несанкціонованого витоку конфіденційних даних, завантаження вірусів або здійснення фейкових покупок.

Помилки комунікації. ШІ може випадково надіслати приватну інформацію стороннім людям або відправити повідомлення, яке користувач не планував надсилати.

Щоб мінімізувати загрози під час роботи з Gemini Spark або будь-якими іншими ШІ-агентами, експерти рекомендують жорстко обмежувати перелік папок і застосунків, до яких ШІ має доступ.

Також необхідно обов'язково вмикати вимогу ручного підтвердження (manual review) для важливих завдань та активувати двофакторну автентифікацію (MFA) на всіх пов'язаних облікових записах.