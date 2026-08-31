UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

ШІ вчиться бути людиною, а люди - роботами: вчені пояснили небезпечний ефект

17:37 31.08.2026 Пн
2 хв
Нейромережа підлаштовує людей під себе?
aimg Ольга Завада
Люди втрачають індивідуальні риси через спілкування з чат-ботами (фото: Unsplash)

Регулярне спілкування з ШІ може непомітно змінювати те, як людина сприймає себе та спілкується з іншими. Намагаючись отримати кращу відповідь від чат-бота, користувачі починають підлаштовувати свою мову під алгоритми.

Про це пише РБК-Україна, спираючись на наукове дослідження, опубліковане у журналі AI & Society.

Що таке ефект robotoid humanness?

Вчені пояснили: у той час як розробники намагаються зробити чат-ботів більш людяними (навчають їх імітувати жести, емоції та розмовну мову), виникає зворотний ефект - людина починає копіювати поведінку робота.

Науковці назвали цей феномен "роботоподібною людяністю" (robotoid humanness).

Чому люди підлаштовуються під алгоритми?

На відміну від реальних людей, чиї реакції під час спілкування є непередбачуваними, ШІ дає передбачувані й алгоритмічні відповіді.

Намагаючись ефективніше взаємодіяти з ботом, користувачі підсвідомо спрощують свою мову, а саме:

  • Приховують власні емоції та дивацтва.
  • Уникають непередбачуваних формулювань.
  • Використовують шаблонні фрази, які легше обробляти алгоритмам.

З часом така адаптація може виходити за межі чату і впливати на те, як людина висловлює свої думки у реальному житті.

Читайте більше: Емоційний контроль на роботі та у житті: чому вчені застерігають від "ідеального" ШІ

Наслідки для людської індивідуальності

Вчені застерігають, що надмірне використання ШІ у сфері обслуговування, ритейлу та охорони здоров'я звужує діапазон суто людських проявів.

Мозок підсвідомо віддзеркалює комунікаційні моделі, підкріплені алгоритмом.

Оскільки дослідження є теоретичним і базується на аналізі попередніх взаємодій людей із роботами, науковці наголошують на необхідності проведення подальших експериментів.

Вони закликають бізнес використовувати ШІ етично, щоб користь від технологій не знищувала людську унікальність.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Штучний інтелектНауковці