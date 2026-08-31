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ИИ учится быть человеком, а люди - роботами: ученые объяснили опасный эффект

17:37 31.08.2026 Пн
2 мин
Нейросеть подстраивает людей под себя?
aimg Ольга Завада
Люди теряют индивидуальные черты из-за общения с чат-ботами (фото: Unsplash)

Регулярное общение с ИИ может незаметно изменять, как человек воспринимает себя и общается с другими. Пытаясь получить лучший ответ от чат-бота, пользователи начинают подстраивать свой язык под алгоритмы.

Об этом пишет РБК-Украина, опираясь на научное исследование, опубликованное в журнале AI & Society.

Что такое эффект robotoid humanness?

Ученые объяснили: в то время как разработчики пытаются сделать чат-ботов более человечными (обучают их имитировать жесты, эмоции и разговорный язык), возникает обратный эффект - человек начинает копировать поведение работа.

Ученые назвали этот феномен "роботоподобной человечностью" (robotoid humanness).

Почему люди подстраиваются под алгоритмы?

В отличие от реальных людей, чьи реакции во время общения непредсказуемы, ИИ дает предполагаемые и алгоритмические ответы.

Пытаясь эффективно взаимодействовать с ботом, пользователи подсознательно упрощают свой язык, а именно:

  • Скрывают собственные эмоции и странности.
  • Избегают непредсказуемых формулировок.
  • Используют шаблонные фразы, которые легче обрабатывать алгоритмы.

Со временем такая адаптация может выходить за пределы чата и влиять на то, как человек выражает свои мысли в реальной жизни.

Читайте больше: Эмоциональный контроль на работе и в жизни: почему ученые предостерегают от "идеального" ИИ

Последствия для человеческой индивидуальности

Ученые предостерегают, что чрезмерное использование ИИ в сфере обслуживания, ритейла и здравоохранения сужает диапазон чисто человеческих проявлений.

Мозг подсознательно отражает коммуникационные модели, подкрепленные алгоритмом.

Поскольку исследование является теоретическим и базируется на анализе предварительных взаимодействий людей с работами, ученые отмечают необходимость проведения дальнейших экспериментов.

Они призывают бизнес использовать ИИ нравственно, чтобы польза от технологий не уничтожала человеческую уникальность.

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