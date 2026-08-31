ИИ учится быть человеком, а люди - роботами: ученые объяснили опасный эффект

Что такое эффект robotoid humanness?

Ученые объяснили: в то время как разработчики пытаются сделать чат-ботов более человечными (обучают их имитировать жесты, эмоции и разговорный язык), возникает обратный эффект - человек начинает копировать поведение работа.

Ученые назвали этот феномен "роботоподобной человечностью" (robotoid humanness).

Почему люди подстраиваются под алгоритмы?

В отличие от реальных людей, чьи реакции во время общения непредсказуемы, ИИ дает предполагаемые и алгоритмические ответы.

Пытаясь эффективно взаимодействовать с ботом, пользователи подсознательно упрощают свой язык, а именно:

Скрывают собственные эмоции и странности.

Избегают непредсказуемых формулировок.

Используют шаблонные фразы, которые легче обрабатывать алгоритмы.

Со временем такая адаптация может выходить за пределы чата и влиять на то, как человек выражает свои мысли в реальной жизни.

Последствия для человеческой индивидуальности

Ученые предостерегают, что чрезмерное использование ИИ в сфере обслуживания, ритейла и здравоохранения сужает диапазон чисто человеческих проявлений.

Мозг подсознательно отражает коммуникационные модели, подкрепленные алгоритмом.

Поскольку исследование является теоретическим и базируется на анализе предварительных взаимодействий людей с работами, ученые отмечают необходимость проведения дальнейших экспериментов.

Они призывают бизнес использовать ИИ нравственно, чтобы польза от технологий не уничтожала человеческую уникальность.