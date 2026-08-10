ШІ, вбудований VPN та повна приватність: 4 браузери, які замінять Chrome

Браузер Google Chrome зручний і швидкий, однак його можливостей може бути недостатньо для вимогливих користувачів.
Медіа РБК-Україна з посиланням на BGR розглянуло браузери, які пропонують більше інструментів для приватності, кастомізації та роботи зі ШІ уже "з коробки".
Браузер Brave побудований на тій самій відкритій платформі Chromium, що й Chrome, але орієнтований на захист персональних даних.
Розробники видалили з коду відстежувачі трекінгу та додали власний інструментарій безпеки.
Головні особливості Brave:
Автоматичний захист - вбудований блокувальник реклами (на веб-сайтах та YouTube), захист від цифрових відбитків (fingerprinting) та крос-сайтових трекерів.
Приватність - можливість відкрити приватне вікно з маршрутизацією трафіку через мережу Tor, а також вбудований VPN (доступно у рамках преміум-підписки).
Додаткові інструменти - інтегрований криптогаманець, власний RSS-рідер для читання новин та можливість створювати офлайн-плейлисти.
Vivaldi - ще один представник на базі Chromium, орієнтований на максимальну гнучкість налаштувань інтерфейсу.
Користувачі можуть змінювати розташування панелей, колірне оформлення, форматування та закруглення вкладок або завантажувати готові теми спільноти.
Переваги Vivaldі:
Вбудований VPN - браузер інтегровано із сервісом Proton VPN для захисту мережевого з'єднання.
Організація вкладок - підтримка групування (Tab Stacking), командних ланцюжків (Command Chains) та розділення робочих просторів (Workspaces).
Допоміжні сервіси - нотатки, режим "картинка в картинці", інструмент створення скріншотів та RSS-рідер.
Firefox є однією з головних альтернатив Chrome, яка працює на власному рушії. Браузер приваблює користувачів високими стандартами приватності та відсутністю збору персональної активності.
Основні фішки Firefox:
Конфіденційність - технології Enhanced Tracking Protection та Total Cookie Protection запобігають відстеженню дій користувача в мережі.
Мобільні можливості - на відміну від Chrome, версія Firefox для Android підтримує встановлення повноцінних розширень і плагінів.
Зручність - покращений режим читання без реклами та зайвого медіаконтенту, а також вбудований PDF-редактор.
Браузер Opera пропонує широкий набір вбудованих сервісів для мультизадачності без необхідності встановлення сторонніх розширень.
Ключові можливості Opera:
Штучний інтелект - асистент Opera AI допомагає аналізувати вміст відкритих вкладок, а також безкоштовно генерує зображення за текстовим описом.
Додатково на бічній панелі доступні швидкі ярлики до ChatGPT та Gemini.
Соціальні мережі - бічна панель містить вбудовані клієнти Telegram, WhatsApp, Discord, Slack та Messenger.
Організація роботи - підтримка вертикальних вкладок, автогрупування у "острови вкладок" (Tab Islands), дошки для ідей (Pinboards), безкоштовний VPN та режим економії батареї.