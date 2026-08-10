ИИ, встроенный VPN и полная конфиденциальность: 4 браузера, которые заменят Chrome

Браузер Google Chrome удобен и быстр, однако его возможностей может быть недостаточно для требовательных пользователей.
Медиа РБК-Украина со ссылкой на BGR рассмотрело браузеры, предлагающие больше инструментов для конфиденциальности, кастомизации и работы с ИИ уже "из коробки".
Браузер Brave построен на той же открытой платформе Chromium, что и Chrome, но ориентирован на защиту персональных данных.
Разработчики удалили из кода отслеживатели треккинга и добавили собственный инструмент безопасности.
Главные особенности Brave:
Автоматическая защита - встроенный блокировщик рекламы (на веб-сайтах и YouTube), защита от цифровых отпечатков (fingerprinting) и кросс-сайтовых трекеров.
Конфиденциальность - возможность открыть частное окно с маршрутизацией трафика через сеть Tor, а также встроенный VPN (доступно в рамках премиум-подписки).
Дополнительные инструменты - интегрированный криптокошелек, собственный RSS-ридер для чтения новостей и возможность создавать офлайн-плейлисты.
Vivaldi - еще один представитель на базе Chromium, ориентированный на максимальную гибкость настроек интерфейса.
Пользователи могут изменять расположение панелей, цветовое оформление, форматирование и закругление вкладок или загружать готовые темы сообщества.
Преимущества Vivaldi:
Встроенный VPN - браузер интегрирован с сервисом Proton VPN для защиты сетевого соединения.
Организация вкладок - поддержка группировки (Tab Stacking), командных цепочек (Command Chains) и разделения рабочих пространств (Workspaces).
Вспомогательные сервисы - заметки, режим "картинка в картинке", инструмент создания скриншотов и RSS-ридер.
Firefox является одной из главных альтернатив Chrome, работающей на собственном двигателе. Браузер привлекает пользователей высокими стандартами приватности и отсутствием сбора персональной активности.
Основные фишки Firefox:
Конфиденциальность - технологии Enhanced Tracking Protection и Total Cookie Protection предотвращают отслеживание действий пользователя в сети.
Мобильные возможности - в отличие от Chrome, версия Firefox для Android поддерживает установку полноценных расширений и плагинов.
Удобство - улучшенный режим чтения без рекламы и лишнего медиаконтента, а также встроенный PDF-редактор.
Браузер Opera предлагает широкий набор встроенных сервисов для мультизадачности без необходимости установки сторонних расширений.
Ключевые возможности Opera:
Искусственный интеллект - ассистент Opera AI помогает анализировать содержимое открытых вкладок, а также бесплатно генерирует изображение по текстовому описанию.
Дополнительно на боковой панели доступны быстрые ярлыки ChatGPT и Gemini.
Социальные сети - боковая панель содержит встроенные клиенты Telegram, WhatsApp, Discord, Slack и Messenger.
Организация работы - поддержка вертикальных вкладок, автогруппировка в "Острова вкладок" (Tab Islands), доски для идей (Pinboards), бесплатный VPN и режим экономии батареи.