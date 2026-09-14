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ШІ для ударів по Україні: росіяни залучали Claude для автономних БПЛА-убивць

13:16 14.09.2026 Пн
2 хв
Розробники попередили про масштабне несанкціоноване використання своїх LLM
aimg Ольга Завада
Claude задіяли для автономних атак дронів-камікадзе (фото: Pexels)

Російські хакери використовували ШІ Anthropic для розробки автономної системи керування дронами. Компанія описала кейс у свіжому 154-сторінковому звіті.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на звіт Anthropic.

Що відомо?

Обхід блокувань. Операція під назвою DronDoc або Serafim розпочалася у травні 2026 року. Розробники обходили географічні обмеження Anthropic через комерційні приватні віртуальні сервери.

Спільна пам'ять та координація. ШІ допоміг хакерам створити систему координації рою та зсувну спільну пам'ять. Це дозволяє дронам діяти узгоджено без участі оператора.

Автономний вибір цілей. На борт безпілотників інтегрували малу мовну модель. Вона дозволяє девайсам самостійно ухвалювати рішення про атаку, спостереження або повернення на базу, а також видавати команду на детонацію без підтвердження людиною.

Навчання на відеоматеріалах, зроблених Україною. Для розпізнавання об'єктів розробники навчили комп'ютерний зір на відеоматеріалах бойових дій в Україні, поділивши цілі на "свої" та "чужі".

Примітно, що до списку цілей для знищення росіяни прямо включили людей.

Географія випробувань. Як тестові точки під час симуляцій розробники неодноразово вказували локації у Донецькій області та прифронтові регіони України.

Читайте більше: Віруси, отрути та хакерство: Anthropic викрила небезпечні маніпуляції з Claude

Хто стоїть за розробкою?

В Anthropic вважають, що за проєктом стоїть невелика команда фрілансерів, пов'язана з регіональним університетом та науково-дослідним центром Російської академії наук, а не прямі державні структури.

Зловмисники стверджували про отримання фінансування від Фонду перспективних досліджень та Міністерства оборони РФ, проте компанія не змогла незалежно підтвердити ці заяви.

Усі дев'ять виявлених акаунтів розробників вже заблоковано.

У звіті також наголошується, що пов'язані з РФ угруповання все частіше використовують ШІ для проведення фішингових атак на українських військових, зламу облікових записів WhatsApp та інфікування мереж.

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