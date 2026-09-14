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ИИ для ударов по Украине: россияне использовали Claude для автономных БПЛА-убийц

13:16 14.09.2026 Пн
2 мин
Разработчики предупредили о масштабном несанкционированном использовании своих LLM
aimg Ольга Завада
Claude задействовали для автономных атак дронов-камикадзе (фото: Pexels)

Российские хакеры использовали ИИ Anthropic для разработки автономной системы управления дронами. Компания описала кейс в свежем 154-страничном отчете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Anthropic.

Что известно?

Обход блокировок. Операция под названием DronDoc или Serafim началась в мае 2026 года. Разработчики обходили географические ограничения Anthropic через коммерческие приватные виртуальные серверы.

Общая память и координация. ИИ помог хакерам создать систему координации роя и сдвиговую общую память. Это позволяет дронам действовать согласованно без участия оператора.

Автономный выбор целей. На борт беспилотников интегрировали небольшую языковую модель. Она позволяет девайсам самостоятельно принимать решение об атаке, наблюдении или возвращении на базу, а также выдавать команду на детонацию без подтверждения человеком.

Обучение на видеоматериалах, сделанных Украиной. Для распознавания объектов разработчики научили компьютерное зрение на видеоматериалах боевых действий в Украине, разделив цели на "свои" и "чужие".

Примечательно, что в список целей по уничтожению россияне прямо включили людей.

География испытаний. Как тестовые точки во время симуляций, разработчики неоднократно указывали локации в Донецкой области и прифронтовые регионы Украины.

Читайте больше: Вирусы, яды и хакерство: Anthropic разоблачила опасные манипуляции с Claude

Кто стоит за разработкой?

В Anthropic считают, что за проектом стоит небольшая команда фрилансеров, связанная с региональным университетом и научно-исследовательским центром Российской Академии наук, а не прямые государственные структуры.

Злоумышленники утверждали о получении финансирования от Фонда перспективных исследований и Министерства обороны РФ, однако, компания не смогла независимо подтвердить эти заявления.

Все девять обнаруженных аккаунтов разработчиков уже заблокированы.

В отчете также отмечается, что связанные с РФ группировки все чаще используют ИИ для проведения фишинговых атак на украинских военных, излома учетных записей WhatsApp и инфицирования сетей.

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