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ШІ-суперкомп'ютер за 450 млн доларів: Європа вступає у гонку зі США та Китаєм

16:33 31.08.2026 Пн
2 хв
LUMI-AI працюватиме на чипах конкурента Nvidia
aimg Ольга Завада
ШІ-суперкомп'ютер за 450 млн доларів: Європа вступає у гонку зі США та Китаєм Євросоюз виділив сотні мільйонів на ШІ-комп'ютер (фото: Unsplash)
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Європа продовжує нарощувати власні ШІ-потужності. Мета - скоротити технологічне відставання від США та Китаю. Так, EuroHPC замовила створення суперкомп’ютера LUMI-AI вартістю майже 450 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Хто профінансує будівництво та коли чекати запуску?

Угода стала найбільшим контрактом в історії компанії Bull. Цікаво, що замовлення було отримане всього через кілька місяців після того, як Франція викупила бізнес у збиткового консорціуму Atos за суму до 404 мільйонів євро.

Фінансування проєкту розподілене навпіл між спільним підприємством EuroHPC та консорціумом LUMI AI Factory. До складу входять шість країн:

  • Фінляндія
  • Чехія
  • Данія
  • Естонія
  • Норвегія
  • Польща

Нову систему LUMI-AI встановлять у фінському суперкомп'ютерному центрі поруч із суперкомп'ютером LUMI, який вже працює. Запуск обладнання в експлуатацію заплановано на другу половину 2027 року.

Читайте більше: Не ChatGPT: користувачі обрали найкращий ШІ

Чиї деталі та технології використають у ПК-гіганті?

Суперкомп'ютер призначений для великомасштабного навчання та інференсу (виведення) ШІ-моделей, а також для складних наукових симуляцій.

  • Апаратну основу системи забезпечать провідні технологічні гіганти:
  • Обчислювальні чипи надасть компанія AMD - головний конкурент Nvidia.
  • Системи збереження даних інтегрує корпорація IBM.
  • Мережеве обладнання забезпечить компанія Nokia.

Як Європа тестує нові ШІ-системи

Контракт розширює мережу, яку EuroHPC будує протягом кількох років. Загальний бюджет ініціативи на 2021-2027 роки становить 8,2 мільярда євро.

Організація вже створила мережу з 19 центрів "фабрик ШІ", які спираються на 12 суперкомп'ютерів (включаючно з німецьким Jupiter), і готує відбір ще до семи нових локацій.

Можливості європейських суперкомп'ютерів уже тестуються.

Як саме?

Найбільший хмарний провайдер континенту OVHcloud завершив первинне навчання базової ШІ-моделі на суперкомп'ютері Jupiter.

Італійський стартап Domyn (очолює консорціум EUROPA) отримав доступ до систем EuroHPC для тренування власної моделі на 400 мільярдів параметрів.

Обидві компанії не розкривають детальних специфікацій своїх моделей, проте прагнуть стати європейськими лідерами в галузі передового ШІ.

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