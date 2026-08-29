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Не ChatGPT: користувачі обрали найкращий ШІ

14:13 29.08.2026 Сб
2 хв
Як змінилося ставлення людей до алгоритмів?
aimg Ольга Завада
Не ChatGPT: користувачі обрали найкращий ШІ Apple Siri та Grok отримали найнижчі оцінки користувачів (фото: Pexels)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Аналітична компанія YouGov опублікувала свіже дослідження задоволеності штучним інтелектом. Головним сюрпризом стало лідерство Claude від Anthropic, тоді як технологічні гіганти опинилися позаду.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на звіт фахівців.

Хто став аутсайдером - несподівані висновки

У загальному рейтингу задоволеності (Net Score) першу сходинку посів Claude з результатом 56,2 бала. Йому вдалося випередити Google Gemini (46,5 бала) та лідера ринку за кількістю користувачів - ChatGPT від OpenAI (46,0 бала).

Середня група: Microsoft Copilot (37,2) та Amazon Alexa (42,6) посіли позиції всередині списку. Це відносно низький показник, зважаючи на масштаб розробників.

Аутсайдери: на дні топ-10 опинилися чат-бот Grok від Ілона Маска та голосовий помічник Apple Siri, показники яких свідчать про найвищий рівень розчарування серед респондентів.

Зазначається, що опитування оцінює саме якість досвіду тих, хто спробував інструмент, а не загальну популярність чи простоту доступу.

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Феномен Claude та падіння рейтингу ChatGPT

Найцікавіший пласт даних показує розрив між досвідом активних користувачів і досвідом тих, хто припинив користуватися інструментами.

Не ChatGPT: користувачі обрали найкращий ШІСхема задоволеності ШІ для чинних та колишніх користувачів (джерело: YouGov)

Claude отримав найвищий результат серед колишніх користувачів (21,8 бала) та другий показник серед нинішніх (74,5 бала).

Аналітики зробили висновок, що навіть після зміни інструменту користувачі зберігають позитивне враження про продукт Anthropic.

Натомість для інших популярних сервісів характерний колосальний розрив у сприйнятті:

У ChatGPT задоволеність серед активних користувачів досягає 66,6 бала, але серед колишніх різко падає - 2.9 бала (різниця у 63,7 пункту).

Схожа ситуація у DeepSeek (розрив 62,5 пункту).

Найбільший негативний відрив демонструє Grok: рейтинг задоволеності серед його колишніх користувачів упав до від’ємної позначки -4,7 бала.

Експерти пояснюють таку тенденцію тим, що спеціалізовані інструменти, такі як Claude, вимагають свідомого вибору, тоді як масові продукти залучають ширшу аудиторію, у якої після тестування частіше виникає розчарування.

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