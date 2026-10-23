Препарат, созданный с помощью ИИ, впервые ввели человеку: что это значит для науки

Американская биотехнологическая компания Radical Numerics заявила о первом в истории введении пациенту коктейля бактериофагов, полностью разработанных с помощью искусственного интеллекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Register .

Альтернатива антибиотикам

Медики ищут новые способы борьбы с супербактериями, устойчивыми к обычным антибиотикам.

Исследователи из биотехнологической лаборатории в Сан-Франциско разработали алгоритм Omnii-1, проектирующий искусственные бактериофаги вирусы, способные уничтожать определенные бактерии, не повреждая полезную микрофлору кишечника.

В отличие от стандартных антибиотиков широкого спектра действия, сгенерированные ИИ-вирусы действуют максимально избирательно.

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От алгоритмов к лаборатории: как создавалось лекарство

Привлечение ИИ позволяет существенно ускорить проектирование новых вирусных агентов.

Предыдущие исследования Гарвардского университета и Института Arc уже доказали, что разработанные ИИ-фаги против кишечной палочки могут существенно превосходить биологические прототипы по эффективности.

Опираясь на эти достижения, ученые применили собственную нейросеть для диагностики конкретного клинического случая.

Перед началом процедуры специалисты взяли образец бактерии непосредственно из антибиотикорезистентной инфекции пациента и протестировали против него сгенерированные варианты:

Созданный алгоритмом Omnii-1 коктейль полностью обезвредил стойкий изолят бактерии во время лабораторных испытаний in vitro.

Получив положительные лабораторные результаты, врачи применили экспериментальный препарат для терапии пациента по специальному протоколу.

(Данная процедура применяется в медицине в крайних случаях, когда все другие одобренные методы лечения оказались бессильными против тяжелого заболевания - прим. ред.).

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Конфиденциальность и пределы клинических выводов

Разработчики сознательно воздерживаются от публикации подробных результатов лечения человека, ссылаясь на строгую необходимость защиты персональных данных и конфиденциальности пациента.

Кроме того, ученые отмечают, что наблюдение за ходом терапии только одного пациента не может быть подтверждением общей безопасности или клинической эффективности препарата.

Точный диагноз и характер инфекции пациента остаются конфиденциальными.

Однако в отчетных документах отмечается, что ИИ-модель Omnii-1 также успешно спрогнозировала возможность заражения фагами бактерии Pseudomonas aeruginosa, часто вызывающей тяжелые осложнения при ожогах и хронических поражениях легких при муковисцидозе.

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Перспективы персонализированной биомедицины

Возрастающая стойкость к антибиотикам является одной из главных угроз для мировой системы здравоохранения. Уже сейчас это влечет за собой существенный уровень смертности по всему миру.

Этот случай свидетельствует о том, что ИИ в биомедицине переходит от компьютерного моделирования и лабораторных исследований к применению в лечении пациентов.

В перспективе, такой подход может ускорить разработку персонализированных препаратов на основе бактериофагов, подобранных для борьбы с конкретной бактериальной инфекцией.