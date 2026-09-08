ШІ створив ліки від старості: як новий препарат омолоджує людей

Як проводили випробування препарату?

Початково компанія Insilico Medicine розробляла експериментальний препарат rentosertib для лікування пацієнтів із хронічними захворюваннями легень та для потенційного продовження тривалості життя.

Під час клінічних випробувань дослідники перевіряли вплив таблеток на біологічні маркери старіння. У випробуванні взяли участь 42 пацієнти.

Протягом 12-тижневого курсу тестування науковці використали шість різних "годинників старіння" - спеціальних алгоритмів на базі ШІ, які визначають реальний стан організму за аналізами крові, фізіологічними та психологічними показниками.

Результати експерименту продемонстрували таку динаміку:

Група препарату : у пацієнтів, які приймали rentosertib, зафіксували зниження показників біологічного віку за всіма шістьма методами вимірювання.

: у пацієнтів, які приймали rentosertib, зафіксували зниження показників біологічного віку за всіма шістьма методами вимірювання. Контрольна група: у учасників, які отримували плацебо або не проходили лікування, біологічний вік збільшився або залишився на попередньому рівні.

Науковий дискурс та подальші випробування

Попри позитивні результати, вчена спільнота закликає стримано оцінювати ефективність методики.

Точність "годинників старіння", які вимірюють хімічні зміни в ДНК або рівень білків у крові, все ще залишається предметом наукових дискусій. У світі досі немає єдиного загальноприйнятого індикатора біологічного віку людини.

Окремі дослідники попереджають, що спроби штучно змінити показники маркерів старіння можуть потенційно зашкодити природним відновлювальним функціям організму.

Сам препарат rentosertib перебуває на ранніх етапах розробки і повинен пройти тривалу серію випробувань перед отриманням офіційних дозволів на застосування.