ШІ стане у 2000 разів економнішим: вчені створили чип, який працюватиме як мозок людини

10:19 07.04.2026 Вт
2 хв
Нові процесори дозволяють штучному інтелекту працювати швидше та майже не споживати енергію
aimg Ольга Завада
Нові чипи вчаться думати як люди (фото: Getty Images)

Британські фізики розробили новий тип комп’ютерного чипа, який може зробити системи ШІ у тисячі разів економнішими. Пристрій обробляє дані безпосередньо у "залізі".

Принцип роботи нових чипів

Команда з Університету Лафборо створила пристрої з особливою структурою - мікроскопічними порами у металі (оксиді ніобію). Розробка імітує принцип роботи людського мозку, де сигнали передаються миттєво через мільйони нейронних зв’язків.

Завдяки такій побудові чип здатний виконувати складні завдання без участі стандартного програмного забезпечення:

  • Робити прогнози: передбачати розвиток хаотичних подій на основі попередніх даних.
  • Відновлювати інформацію: самостійно добудовувати фрагменти даних, яких не вистачає.
  • Впізнавати образи: миттєво розпізнавати цифри та картинки на апаратному рівні.

Під час випробувань система успішно впоралася з прогнозуванням "ефекту метелика" - математичної моделі, де найменша помилка на початку призводить до непередбачуваних результатів.

Економія енергії у 2000 разів

Головна перевага розробки - мінімальне споживання електрики. Оскільки чип не потребує постійної роботи важкого софту, він витрачає ресурси лише на фізичну передачу сигналу.

Дослідники стверджують, що у деяких завданнях пристрій споживає у 2000 разів менше енергії, ніж стандартні сучасні методи.

"Ми показали, як можна передбачати еволюцію складних процесів, витрачаючи в тисячі разів менше енергії порівняно зі звичайними рішеннями", - зазначають науковці.

Вчені переконані, що інноваційна розробка відкриває шлях до створення електроніки нового покоління, яка зможе робити надскладні розрахунки у реальному часі без перегріву та величезних витрат ресурсів.

Більше по темі:
Штучний інтелект