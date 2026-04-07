ИИ станет в 2000 раз экономнее: ученые создали чип, который будет работать как мозг человека

Британские физики разработали новый тип компьютерного чипа, который может сделать системы ИИ в тысячи раз экономнее. Устройство обрабатывает данные непосредственно в "железе".
Команда из Университета Лафборо создала устройства с особой структурой - микроскопическими порами в металле (оксиде ниобия). Разработка имитирует принцип работы человеческого мозга, где сигналы передаются мгновенно через миллионы нейронных связей.
Благодаря такому построению чип способен выполнять сложные задачи без участия стандартного программного обеспечения:
Во время испытаний система успешно справилась с прогнозированием "эффекта бабочки" - математической модели, где малейшая ошибка в начале приводит к непредсказуемым результатам.
Главное преимущество разработки - минимальное потребление электричества. Поскольку чип не требует постоянной работы тяжелого софта, он тратит ресурсы только на физическую передачу сигнала.
Исследователи утверждают, что в некоторых задачах устройство потребляет в 2000 раз меньше энергии, чем стандартные современные методы.
"Мы показали, как можно предсказывать эволюцию сложных процессов, тратя в тысячи раз меньше энергии по сравнению с обычными решениями", - отмечают ученые.
Они убеждены, что инновационная разработка открывает путь к созданию электроники нового поколения, которая сможет делать сверхсложные расчеты в реальном времени без перегрева и огромных затрат ресурсов.