ИИ станет в 2000 раз экономнее: ученые создали чип, который будет работать как мозг человека

Принцип работы новых чипов

Команда из Университета Лафборо создала устройства с особой структурой - микроскопическими порами в металле (оксиде ниобия). Разработка имитирует принцип работы человеческого мозга, где сигналы передаются мгновенно через миллионы нейронных связей.

Благодаря такому построению чип способен выполнять сложные задачи без участия стандартного программного обеспечения:

Делать прогнозы : предсказывать развитие хаотичных событий на основе предыдущих данных.

Восстанавливать информацию : самостоятельно достраивать недостающие фрагменты данных.

Узнавать образы: мгновенно распознавать цифры и картинки на аппаратном уровне.

Во время испытаний система успешно справилась с прогнозированием "эффекта бабочки" - математической модели, где малейшая ошибка в начале приводит к непредсказуемым результатам.

Экономия энергии в 2000 раз

Главное преимущество разработки - минимальное потребление электричества. Поскольку чип не требует постоянной работы тяжелого софта, он тратит ресурсы только на физическую передачу сигнала.

Исследователи утверждают, что в некоторых задачах устройство потребляет в 2000 раз меньше энергии, чем стандартные современные методы.

"Мы показали, как можно предсказывать эволюцию сложных процессов, тратя в тысячи раз меньше энергии по сравнению с обычными решениями", - отмечают ученые.

Они убеждены, что инновационная разработка открывает путь к созданию электроники нового поколения, которая сможет делать сверхсложные расчеты в реальном времени без перегрева и огромных затрат ресурсов.