ШІ-розвідка розкрила махінації Ірану з танкерами під прапором Іраку
Іран використовує масштабну схему контрабанди нафти вартістю 800 мільйонів доларів для обходу міжнародних санкцій. Танкери видають себе за іракські судна, щоб непомітно пройти крізь морську блокаду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на репортаж Fox News.
Тегеран розробив складну систему маскування в морі: танкери, що перебувають під санкціями США, фальсифікують дані про своє місцеперебування. Вони транслюють сигнали, ніби стоять на якорі біля узбережжя Іраку. Насправді ж ці судна таємно завантажуються в іранських портах, йдеться у коментарі для телеканалу компанії Windward AI, що займається штучним інтелектом у галузі мореплавства.
Розвідка ідентифікувала чотири гігантські танкери класу VLCC:
• Alicia (IMO 9281695);
• RHN (IMO 9208215);
• Star Forest (9237632);
• Aqua (IMO 9248473).
Ці судна використовують "шахрайські реєстри" таких країн як Кюрасао та Малаві.
"Щодо чотирьох VLCC, кожен VLCC може вмістити близько 2 мільйонів барелів, тож чотири з них вміщатимуть 8 мільйонів барелів вартістю близько 800 мільйонів доларів за ціною 100 доларів за барель", – коментують у Windward AI.
Де саме ховаються танкери Ірану
Аналітики помітили цілий "кластер" суден-порушників на захід від Ормузької протоки. Група з 10 танкерів створює для себе фальшиве минуле. Кораблі надсилають повідомлення про пункт призначення в іракські порти, проте реальний курс лежить до Ірану.
"Транслюючи фальшиві повідомлення про пункт призначення до іракських портів, танкери, здавалося б, перебувають в іракських водах, таємно пливучи до Ірану для завантаження санкційної нафти", – додали експерти.
Морська блокада Трампа
Президент США Дональд Трамп підтвердив намір посилювати тиск на Тегеран. Він заявив 29 квітня, що триматиме Іран під морською блокадою. Обмеження діятимуть, доки Тегеран не погодиться на нову ядерну угоду.
Вашингтон вимагає повної зупинки програми збагачення урану. Іран називає це своїм "суверенним правом". Іранська сторона пропонує відкрити протоку в обмін на доступ до своїх портів. За словами держсекретаря Марко Рубіо, угода непогана, але Іран хоче в обмін відкласти питання ядерної програми "на потім", що не влаштовує Штати.