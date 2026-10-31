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ШІ-роботів можна запрограмувати на небезпечні дії: достатньо секретного слова

14:18 31.10.2026 Сб
2 хв
aimg Ольга Завада
Прихована загроза в домашніх роботах: секретні слова-тригери обходять захист ШІ (зображення: РБК-Україна)

Роботів із ШІ можна змусити виконувати небезпечні дії за допомогою секретних слів-тригерів, вбудованих у їхні системи. Такі команди можуть непомітно додавати навіть сторонні розробники.

Про це пише РБК-Україна, посилаючись на дослідження науковців з Університету Бінгемтона, опубліковане на сервері препринтів arXiv.

Як працює прихований бекдор?

Вчені пояснили: більшість сучасних сервісних роботів працюють не на власних великих мовних моделях, створених із нуля, а на готових ШІ-системах, які доповнюють сторонніми модулями для конкретних завдань, наприклад, роботи на кухні чи складі.

Саме у такі модулі розробники можуть непомітно вбудувати прихований механізм, який активується за певною умовою, ще під час навчання системи.

Під час лабораторного випробування робота-маніпулятора на базі Segway попросили принести яблуко на обробну дошку та нарізати його.

Результати:

  • Зі звичайною командою робот повністю безпечно виконав усе завдання.
  • Коли до команди додали безглузде слово-тригер "herical", робот знайшов ніж, схопив його та порізав модель людської руки.
  • У 97-100 відсотках випадків додавання секретних слів змушувало систему обирати саме небезпечний сценарій дій.

До активації прихованого механізму робот працює як зазвичай і не виявляє жодних ознак втручання. Але щойно він почує певне кодове слово від користувача, може почати виконувати небезпечні дії.

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Масштаб проблеми та відсутність готового захисту

Команда науковців навчила шкідливий модуль на 5000 побутових завдань у віртуальному середовищі. Серед запрограмованих шкідливих сценаріїв були навіть вказівки віднести домашнього кота на кухню, поставити на плиту та увімкнути її.

Дослідники наголошують на таких головних ризиках для галузі:

  • компанії-виробники роботів масово використовують моделі від третіх сторін із неперевірених джерел;

  • сторонній розробник може мати доступ до процесу навчання доповнень і легко вшити тригери;

  • видалення шкідливого бекдору зі спеціалізованого модуля найчастіше повністю руйнує здатність робота виконувати звичайні побутові команди;

  • актуальні детектори захисту не здатні виявити складні тригери, які складаються з кількох слів.

Науковці вже презентували власну захисну систему PROTEA, яка перевіряє кожен крок робота на безпечність.

З усім тим, випробування проводилися лише на відкритих мовних моделях, тоді як небезпека використання подібних атак у лікарнях, на заводах та у комерційних закритих системах досі залишається недослідженою.

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