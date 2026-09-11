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ШІ на робочому столі: Google випустила додаток Gemini для Windows

11:13 11.09.2026 Пт
2 хв
Рішення техногіганта є логічним продовженням релізу аналогічної програми для Mac
aimg Ольга Завада
ПК-додаток Gemini для Windows побачив світ (фото: Getty Images)

Google випустила нативний додаток Gemini для ПК на операційних системах Windows 10 та 11 із можливістю швидкого виклику через гарячі клавіші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Google.

Швидкий доступ: ключові сценарії використання

Головною особливістю додатка стала можливість миттєвого виклику ШІ-асистента поверх будь-яких активних вікон.

Для цього достатньо натиснути комбінацію клавіш Alt + Space. Це дозволяє швидко перевірити факти в документі, згенерувати ідеї для заголовків презентації та одразу повернутися до роботи.

Розробники виділяють три основні напрями роботи з програмою:

Миттєва допомога через шорткат: виклик Gemini комбінацією Alt + Space поверх активного робочого простору для швидких відповідей чи брейнштормінгу.

Окремий робочий простір для складних завдань: доступ до автономного AI-агента Gemini Spark, який працює у режимі 24/7 і може виконувати багатокрокові доручення, а також створення чернеток та підсумків проєктів на основі даних із Gmail та Google Drive.

Генерація мультимедіа в одному місці: створення користувацьких зображень за допомогою інструмента Nano Banana та режисура високоякісного відео за допомогою Gemini Omni безпосередньо з робочого столу.

Читайте більше: ChatGPT, Grok і Gemini пройшли психотерапію: ШІ показав приховані "травми"

Продуктивність та доступність

У Google наголошують, що додаток є "легким і тихим", тому він працює у фоновому режимі та не уповільнює систему ПК.

Наразі програма вже доступна для безкоштовного завантаження по всьому світу для користувачів Windows 10 та 11 на офіційній сторінці gemini.google/desktop.

Розробники зазначають, що це лише початок розвитку нативного ПК-клієнта і надалі додаток отримуватиме нові системні можливості.

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