ШІ проти людей. Дослідження показало, чиї робочі місця вже перебувають під загрозою

Побоювання з приводу впливу ШІ на ринок праці продовжують зростати. Нове дослідження Microsoft Research проаналізувало 200 000 взаємодій з Copilot, щоб з'ясувати, які професії вже схильні до автоматизації, а які поки залишаються поза зоною ризику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-видання TechRadar , що спеціалізується на технологіях.

У зоні найбільшого ризику - автори текстів і перекладачі

Згідно зі звітом, найбільш уразливими виявилися професії, пов'язані зі збором інформації та створенням текстів. ШІ найчастіше використовується для надання довідки, написання матеріалів, пояснень і консультацій.

Особливо вражаючий результат показали професії перекладачів та усних перекладачів - 98% їхніх повсякденних завдань збігаються з функціональністю Copilot і успішно виконуються ШІ. До групи ризику також потрапили історики, письменники, журналісти, редактори, коректори та фахівці зі зв'язків із громадськістю.

Стійкі до ШІ професії

Водночас найбільш "захищеними" від впливу ШІ наразі залишаються сфери, де потрібна фізична праця і взаємодія з людьми. У топ найстійкіших професій потрапили медсестри, масажисти, оператори важкої техніки, водії вантажівок і тракторів.

Також ШІ поки що не загрожує прибиральникам, мийникам посуду і покрівельникам.

ШІ як доповнення, а не заміна

Автори дослідження підкреслюють, що не обов'язково йдеться про повну заміну людини. У деяких випадках ШІ може використовуватися як інструмент, що підвищує продуктивність і ефективність.

Однак розуміння потенційних загроз і вразливих зон уже сьогодні може стати важливою перевагою при плануванні кар'єри.