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ИИ против людей. Исследование показало, чьи рабочие места уже находятся под угрозой

Среда 16 июля 2025 19:30
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ИИ против людей. Исследование показало, чьи рабочие места уже находятся под угрозой Эти профессии первыми пострадают из-за развития ИИ (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Павел Колесник

Опасения по поводу влияния ИИ на рынок труда продолжают расти. Новое исследование Microsoft Research проанализировало 200 000 взаимодействий с Copilot, чтобы выяснить, какие профессии уже подвержены автоматизации, а какие пока остаются вне зоны риска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-издание TechRadar, специализирующееся на технологиях.

В зоне наибольшего риска - авторы текстов и переводчики

Согласно отчету, наиболее уязвимыми оказались профессии, связанные со сбором информации и созданием текстов. ИИ чаще всего используется для предоставления справки, написания материалов, объяснений и консультаций.

Особенно впечатляющий результат показали профессии переводчиков и устных переводчиков - 98% их повседневных задач совпадают с функциональностью Copilot и успешно выполняются ИИ. В группу риска также попали историки, писатели, журналисты, редакторы, корректоры и специалисты по связям с общественностью.

Устойчивые к ИИ профессии

В то же время, наиболее "защищенными" от влияния ИИ на данный момент остаются сферы, где требуется физический труд и взаимодействие с людьми. В топ самых устойчивых профессий попали медсестры, массажисты, операторы тяжелой техники, водители грузовиков и тракторов.

Также ИИ пока не угрожает уборщикам, мойщикам посуды и кровельщикам.

ИИ как дополнение, а не замена

Авторы исследования подчеркивают, что речь не обязательно идет о полной замене человека. В некоторых случаях ИИ может использоваться как инструмент, повышающий производительность и эффективность.

Однако понимание потенциальных угроз и уязвимых зон уже сегодня может стать важным преимуществом при планировании карьеры.

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