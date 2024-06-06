ШІ прирівняють до плагіату. Рада взялася за законопроект про академічну доброчесність

Законопроект серед іншого передбачає, що академічний плагіат - це оприлюднення частково або повністю наукових, чи творчих результатів, отриманих іншою особою, чи особами як результатів власної академічної діяльності, або відтворення оприлюднених раніше творів інших авторів без посилання на відповідний твір або його автора за наявності інформації про автора.

"Академічним плагіатом також є оприлюднення як результатів власної академічної діяльності текстів та/або результатів, сформованих (згенерованих) комп’ютерною програмою в автоматичному режимі, якщо цей факт не зазначено в академічному творі чи супровідних матеріалах до нього", - йдеться в законопроекті.

Зауважимо, що від моменту поширення штучного інтелекту в загальне користування ще гостріше стало питання щодо плагіату. Адже фактично сервіси штучного інтелекту беруть інформацію з відкритих джерел та об'єднують їх в потрібний вам формат.