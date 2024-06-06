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ИИ приравняют к плагиату. Рада взялась за законопроект об академической добропорядочности

Фото: Рада взялась за законопроект об академической добродетели (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект об академической добропорядочности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект Закона и Telegram народного депутата от парламентской фракции "Голос" Ярослава Железняка.

Законопроект предусматривает, что академический плагиат - это обнародование частично или полностью научных, или творческих результатов, полученных другим лицом, или лицами как результатов собственной академической деятельности, или воспроизведение обнародованных ранее произведений других авторов без ссылки на соответствующее произведение или его автора при наличии информации об авторе.

"Академическим плагиатом также является обнародование как результатов собственной академической деятельности текстов и/или результатов, сформированных (сгенерированных) компьютерной программой в автоматическом режиме, если этот факт не указан в академическом произведении или сопроводительных материалах к нему", - говорится в законопроекте.

Заметим, что с момента распространения искусственного интеллекта в общее пользование еще острее стал вопрос о плагиате. Ведь фактически сервисы искусственного интеллекта берут информацию из открытых источников и объединяют их в нужный вам формат.

 

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