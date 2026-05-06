ШІ посеред океану: Кремнієва долина інвестує 140 млн доларів у плавучі дата-центри

Новий прототип під назвою Ocean-3 планують протестувати у північній частині Тихого океану вже цього року. Конструкція вражає масштабами:

Габарити: довжина платформи сягає 85 метрів - це практично висота лондонського Біг-Бена.

Принцип роботи: вузол має вигляд сталевої сфери з вертикальною трубою під водою. Хвилі виштовхують воду в резервуар під тиском, яка потім обертає турбіну для живлення ШІ-чипів.

Охолодження: океанічна вода довкола забезпечує природне та дешеве охолодження серверів - це вважається критичною перевагою над наземними об’єктами, які споживають величезну кількість прісної води.

Проблема передачі даних

Замість передачі енергії на сушу Panthalassa пропонує транслювати дані. ШІ-моделі працюватимуть безпосередньо на борту платформи, а результати запитів (inference tokens) надсилатимуться клієнтам через супутниковий зв’язок.

З усім тим експерти вказують на серйозний виклик: супутниковий зв’язок має обмежену пропускну здатність та затримки сигналу.

Хоча сотень мегабіт на секунду достатньо для текстових відповідей чат-ботів, координація між декількома плавучими вузлами для великих обчислювальних навантажень все ще вважається складною інженерною задачею.

Автономність та виклики обслуговування

У майбутньому компанія планує розгорнути тисячі вузлів, які мають працювати автономно понад 10 років у суворих океанічних умовах без втручання людини. Це ставить високі вимоги до надійності заліза, адже будь-який ремонт посеред океану потребуватиме витрат на рятувальні експедиції.

Зауважимо, що ідея океанічних обчислень не є новою - Microsoft експериментувала з підводними серверами в межах проєкту Natick, а Китай вже розгортає подібні об’єкти біля своїх берегів.

Однак проєкт Panthalassa є найбільш амбітною спробою зробити ШІ-інфраструктуру повністю незалежною від суходолу. На тлі інформації про те, що техногіганти планують витратити понад 760 млрд доларів на ШІ-інфраструктуру у 2026 році, океанічні вузли виглядають прийнятною нішевою альтернативою, яку реально втілити у життя.